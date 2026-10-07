Ab nach Thailand: Kärntner Luxusköchin kocht sich um die Welt

Kathrin Peczelt (39) ist eine Privatköchin aus Feldkirchen. Sie bekocht die Schickeria am Wörthersee und bietet bald auch Kurse in Südostasien an.

Thai Spicy Beef Salad, Wok-Huhn mit Frühlingszwiebeln und frittierten Cashewkernen, aber auch Kärntner Seeforelle, Kärntner „Kasreinkalan“ oder Vitello Tonnato – wenn einem bei dieser kurzen Auflistung bereits das Wasser im Mund zusammenläuft, sollte man sich genauer mit Kathrin Peczelts Dienstleistungen auseinandersetzen.

Die Feldkirchner Köchin bietet ihre kulinarischen Spezialitäten für Privathaushalte, für Ferienresidenzen und Chalets und auch für Yoga-Retreats und Seminare an. Bald steht auch eine Kulinarik-Reise nach Südostasien an – aber dazu später mehr. Seit über 15 Jahren ist sie in diesem Berufsfeld tätig, begonnen hat aber alles in der Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach, an der sie maturierte. „Und so schließt sich der Kreis, in diesem Schuljahr bin ich nämlich als Lehrerin zurückgekommen.“ Und dort kann sie ihren angehenden Kolleginnen und Kollegen nun von ihrem ungewöhnlichen Werdegang erzählen.

Vom Mittelmeer an den Wörthersee

Nach dem Schulabschluss ging es für die 39-Jährige nämlich schon recht bald nicht in die Küche eines Restaurants, sondern an Bord von Luxusyachten im Mittelmeer. Zunächst war sie für das Bettenmachen und Toilettenputzen zuständig, dann sprang sie immer häufiger für die Köche ein und so lernte sie nicht nur die Küche aus aller Welt kennen, sondern auch, wie es ist, für wohlhabende Familien zu arbeiten.

1 / 3 Ihre Thailand-Liebe bringt sie nun auch ihren Kunden näher © KK/Privat

Nach Wunsch gekocht

Vor vier Jahren und nach Etappen unter anderem als Residenzmanagerin für eine Familie in München sowie als Residenzmanagerin und Privatköchin einer Familie in Wien kam es zur Unternehmensgründung von „Kathrin Peczelt – Private Chef“. Nun kocht sich die Feldkirchnerin rund um den Wörthersee, kommt in Chalets und bekocht dort hauptsächlich ihre Stammkunden. „Stoßzeiten sind von Juni bis September, da koche ich teilweise dreimal pro Woche für eine Familie“, erklärt sie. Und wer ihre Dienste kennt, weiß auch, dass sie in dieser Zeit bereits ein Jahr im Voraus gebucht werden sollte. Gekocht wird nach telefonischer Absprache nach den Wünschen und Vorstellungen der Kunden.

Ich will mich mit meinen Gerichten nicht selbst verwirklichen, es soll den Kunden schmecken. Das ist mir wichtig. — Kathrin Peczelt , Privatköchin

„Ein maßgeschneidertes Angebot mit Menüvorschlägen und konkreten Preisen folgt, und sobald das Angebot bestätigt wird, ist der Tag reserviert. Mit der Zeit kennt man seine Kunden auch, daher schlage ich zum Beispiel einem 65-Jährigen ein anderes Menü vor als einem 30-Jährigen.“ Was gleich bleibt, ist der Ablauf, es sind meistens vier Gänge. „Es ist nicht mein Ziel, mich mit meinen Gerichten zu verwirklichen, es soll den Kunden schmecken. Das ist mir wichtig.“ Wichtig ist ihr auch, dass es am gebuchten Tag vor allem saubere, freie Küchenarbeitsflächen gibt und der Geschirrspüler leer ist. „So kann ich ganz einfach schneller loslegen – mit meinen eigenen Messern“, erzählt die zweifache Mama lachend und ergänzt: „Ich liebe meinen Beruf, aber mein Leben gehört meiner Familie. Mein Partner Norbert, der mir immer den Rücken frei hält, und meine Kinder, meine absoluten Lieblingsmenschen.“

Mit Peczelt ans andere Ende der Welt

Mit besagten Lieblingsmenschen war sie auch bereits mehrere Male in Thailand. „Ich bin ein großer Asienfan und habe daheim schon so viele Menschen mit meiner Begeisterung angesteckt. Nun habe ich mir gedacht, wer sich nicht alleine traut, kann mich begleiten. Daher biete ich Anfang Dezember eine kulinarische Thailand-Reise an. Mit Kochkurs, Besuch der schwimmenden Märkte und der großartigen Streetfood-Stände.“ Gerade Letzteres ist es, was die dortige Küche für Peczelt ausmacht. „Tagesfrische, saisonale Produkte werden direkt vor den Augen der Kunden zubereitet. Das ist Teil der dortigen Kultur. Etwas, das mir in unserer heimischen Küche oft fehlt.“ Daher wird für sie das Auswärtsessen auch immer schwieriger. „Leider hat in Österreich oft die Qualität abgebaut. Da gehe ich lieber dorthin, wo die Oma frische Speisen mit guten Zutaten kocht“, sagt sie lachend.

Wenn die Thailand-Reise ein Erfolg wird, gibt es im kommenden Jahr eine Fortsetzung, wie auch für den Meal-Prep-Workshop (Anm.: gezieltes Vorkochen und Vorbereiten von Mahlzeiten für mehrere Tage), den sie im September angeboten hat. Auf die Frage, ob ihr bei der vielen Kocherei denn nie die Lust vergehe, daheim zu kochen, antwortet sie: „Doch. Und dann gibt es Käsespätzle. Allerdings macht die mein Mann wesentlich besser als ich, also darf er sie zubereiten.“