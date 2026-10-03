Piri-Piri-Huhn von Philipp Dyczek

Außen knusprig, innen saftig und dazwischen jede Menge Portugal. Warum Piri-Piri-Huhn auch ohne Sterneambitionen eine ziemlich gute Idee ist.

vor 37 Minuten 3. Oktober 2026 um 03:00

Zutaten für ca. 8 Personen

24 Bio-Hühnerkeulen

3 rote Bio-Paprika (entkernt)

3 rote scharfe Chilischoten (je nach gewünschter Schärfe)

4 Limetten (ausgepresst)

3 Bio-Tomaten

6 Knoblauchzehen (geschält)

3 Schalotten (geschält)

100 g Blattpetersilie (gezupft und gewaschen)

150 ml Bio-Olivenöl

4 getrocknete Lorbeerblätter

Salz

Pfeffer

Kreuzkümmel

Zubereitung

Die Hühnerkeulen mit kaltem Wasser abwaschen und trocken tupfen.

Die übrigen Zutaten (außer den Lorbeerblättern) im Mixer fein pürieren und mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken.

Anschließend die Hühnerkeulen mit der Marinade gründlich einreiben und in einer luftdichten Box zwölf Stunden im Kühlschrank marinieren lassen.

Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und die Keulen langsam im eigenen Saft samt Marinade erhitzen, bis sie leicht angebraten sind.

Anschließend im vorgeheizten Backrohr bei 160 Grad etwa 15 Minuten fertig garen.

Mit Reis und frischem Junglauch anrichten.