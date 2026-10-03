Piri-Piri-Huhn von Philipp Dyczek
Außen knusprig, innen saftig und dazwischen jede Menge Portugal. Warum Piri-Piri-Huhn auch ohne Sterneambitionen eine ziemlich gute Idee ist.
Zutaten für ca. 8 Personen
- 24 Bio-Hühnerkeulen
- 3 rote Bio-Paprika (entkernt)
- 3 rote scharfe Chilischoten (je nach gewünschter Schärfe)
- 4 Limetten (ausgepresst)
- 3 Bio-Tomaten
- 6 Knoblauchzehen (geschält)
- 3 Schalotten (geschält)
- 100 g Blattpetersilie (gezupft und gewaschen)
- 150 ml Bio-Olivenöl
- 4 getrocknete Lorbeerblätter
- Salz
- Pfeffer
- Kreuzkümmel
Zubereitung
Die Hühnerkeulen mit kaltem Wasser abwaschen und trocken tupfen.
Die übrigen Zutaten (außer den Lorbeerblättern) im Mixer fein pürieren und mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken.
Anschließend die Hühnerkeulen mit der Marinade gründlich einreiben und in einer luftdichten Box zwölf Stunden im Kühlschrank marinieren lassen.
Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und die Keulen langsam im eigenen Saft samt Marinade erhitzen, bis sie leicht angebraten sind.
Anschließend im vorgeheizten Backrohr bei 160 Grad etwa 15 Minuten fertig garen.
Mit Reis und frischem Junglauch anrichten.