„ZumKochen“: Grazer Spezialgeschäft schließt nach zwanzig Jahren

Begeisterte Köche und Liebhaber schöner Dinge müssen sich eine neue Adresse in Graz suchen. Renate Wurzer sperrt Ende November ihr Geschäft beim Hasnerplatz zu.

Meersalzflocken aus Island, Limoncello-Pralinen, Gnocchi-Bretter oder feine Leinengeschirrtücher aus Österreich – wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Produkten zum Kochen und Genießen ist, hat gute Chancen, es in Renate Wurzers Geschäft zu finden. 2006 sperrte sie „zumKochen“ in der Theodor-Körner-Straße beim Hasnerplatz auf und wurde zur Anlaufstelle für begeisterte Köche und Genießer. Sie werden allerdings bald ohne das Geschäft und ihre Betreiberin auskommen müssen, die sich selbst als „Kochnarrische“ bezeichnet.

Wurzer hat kürzlich angekündigt, dass sie sich Ende November in den Ruhestand verabschiedet und ihr Geschäft schließt. Die gute Nachricht: Der Onlineshop unter zumkochen.at bleibt bis auf Weiteres mit reduziertem Sortiment „geöffnet“.

Von der Unternehmensberaterin zur Gründerin

Wurzer hat eigentlich BWL studiert und war als Unternehmensberaterin tätig. 2006 machte sich die begeisterte Hobbyköchin schließlich mit zumKochen selbstständig. „In den ersten Jahren veranstaltete ich mit meinen Mitarbeiterinnen über 300 Kochkurse mit Haubenköchen“, erinnert sie sich. Seit einigen Jahren bestreitet sie Geschäft und Web-Shop allein und versorgt Interessierte per Newsletter mit Rezepten und Tipps.

Eine Weiterführung des Geschäfts wäre am aktuellen Standort auch durch einen anderen Betreiber nicht möglich, wie Wurzer verrät. Das Gebäude soll abgerissen werden, ein Neubau mit Wohnungen ist geplant. Sollte sich ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für das Geschäft an einem anderen Standort finden, ist die Inhaberin von zumKochen gesprächsbereit.