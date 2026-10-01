Grazer Herbstmesse: Auch nach 120 Jahren wartet viel Neues

Vom 1. bis 4. Oktober geht die Grazer Herbstmesse 2026 über die Bühne. Heuer neu ist die Genussmesse „Taste-Factory“, rundherum wartet ein buntes Programm.

„Schön, dass du da bist“ ist das Motto: Lebkuchenherzen gehören zum Vergnügungspark einfach dazu

„Bei den Eingängen gab es ein geradezu lebensgefährliches Gedränge“, berichtete die Kleine Zeitung am 2. Oktober 1906 – es ging um die Eröffnung der ersten Grazer Herbstmesse, die gleich am ersten Tag 60.000 Besucherinnen und Besucher stürmten. 123 Geschäftsleute zeigten ihre Handwerke, es gab auch heute nicht mehr denkbare Attraktionen wie ein Affen- und Hundetheater oder einen „Liliputaner-Zirkus“, dazu einen Fesselballon, der direkt vom Gelände aufstieg, und ein Riesenfeuerwerk.

120 Jahre später hat am Donnerstag wieder die Grazer Herbstmesse gestartet, nachdem der Vergnügungspark schon vor einer Woche einen Frühstart hinlegte. Lebensgefahr herrschte beim Eingang glücklicherweise nicht, für einen Wochentag war dennoch schon viel los – gibt es doch heuer auch einiges Neues zu entdecken. Zum Beispiel die „Taste-Factory“, die erstmals die Grazer Stadthalle zur Genussmeile macht. Hier kommt man nicht hungrig durch, an fast jedem Standl warten Gastronominnen oder Produzenten Kostproben auf, dazwischen gibt es Workshops, Vorführungen und Live-Podcasts. Wer hier noch immer nicht satt wird, findet draußen noch den Street Food Park.

1 / 35 An Action fehlt es auf der Herbstmesse nicht: Im Oberschoß steigt etwa die Grazer Wrestlingszene in den Ring ... © Klz / Stefan Pajman

Während die Messehalle A zur klassischen „WohnWert“-Messe mit Ausstellern rund ums Bauen und Wohnen wird, geht es im Stockwerk darüber heiß her. Bei der „GameFusion“ warten brandneue Videospiele, historische Retro Games, ein Cosplay-Contest, Turniere im Mario Kart oder Futsal und viele Mitmachangebote, dazu am Freitagabend ab 18 Uhr die Lange Nacht des Spiels. Und in einem Ring werden echte Wrestling-Matches ausgetragen.

Ein bisserl gemächlicher geht es in der Winterwelt samt Eislauffläche, in der Halle C (Mode, Beauty & Lifestyle) oder bei den Floristinnen und Floristen zu: Sie tragen den Alpe-Adria-Cup aus und zeigen spektakuläre Kreationen – alles aus Blumen gebastelt.