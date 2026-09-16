Neues Padelcenter: Bei Grazer Messe fliegen Bälle im ersten Stock

Boomende Sportart kann nun an zentralem Platz in Graz gespielt werden: In der ehrwürdigen Messehalle D betreibt die Firma „Tapedesign“ mit der Merkur-Versicherung ein Padelcenter. Was ab Oktober geboten wird.

Noch ahnt Markus Spellmeyer nicht, dass er nur wenige Minuten später ein ideales Beispiel dafür abgibt, wie schnell man in diese boomende Sportart reinkommt. Denn eigentlich vertritt er an diesem Mittwoch als Vorstand die Merkur-Versicherung, gleichsam Werbepartner der neuen Padelhalle mitten in Graz, bloß auf dem Podium. Nein, er habe noch nie Padel gespielt, meint Spellmeyer dabei noch – um eben kurz darauf bei einem gepflegten Gaude-Doppel den Ball gekonnt übers Netz zu jagen.

Und zwar auf einem der neuen Courts mitten in Graz: Denn im ersten Stock der markanten, aber auch in die Jahre gekommenen Halle D, wurde soeben das nagelneue Padelcenter fertiggestellt. Wie berichtet, hat die Grazer Firma „Tapedesign“, mit ihren rutschfesten Socken Partner von etlichen Weltstars im Fußballsport, als Betreiber den Aufschlag gewagt. Dieses Center in ihrer Heimatstadt zu realisieren, sei „ein Herzensprojekt“ gewesen, meint Thomas Ofner, der gemeinsam mit seinem Bruder Mario sowie Martin Lukas als Investor fungiert. Und als Mieter der Messehalle D.

Duschen und Schläger zum Ausleihen

Dort im ersten Stock hat man neben klassischen Courts für ein Zwei-gegen-Zwei-Match, wie es sie auch auf anderen etablierten Padelplätzen in Graz gibt – vom Center West bis zum Racket-Sport-Center in der Ragmitz –, zusätzlich zwei schmälere Single-Plätze installiert. Zudem wird‘s Umkleiden, Duschen für Damen und Herren sowie Schläger zum Ausleihen geben. Ab 30 Euro pro Stunde ist man dabei. Wann es losgeht? Mit Oktober – gleich im Anschluss an die Grazer „Herbstmesse“: Denn parallel zu Vergnügungspark und Co. können neugierige Kunden die frischen Courts kostenlos ausprobieren. Damit spreche man auch Schichten an, „die bisher vielleicht keinen Berührungspunkt mit unserem Gelände hatten“, so Messe-Vorstand Martin Ullrich.

Probehalber schon gut in Schuss: Martin Ullrich, Martin Lukas, Thomas und Mario Ofner sowie Markus Spellmeyer (von links)

Motivation für Bewegung

Dass die Tapedesign-Plätze bei der Messe mit einem grünen Teppich anstelle des üblichen Untergrunds in Blau aufwarten, hat übrigens nichts mit Wimbledon zu tun – vielmehr ist es eine Geste in Richtung Merkur-Versicherung als Sponsor und Werbepartner. „Entscheidend ist, Angebote zu schaffen, die Menschen dazu motivieren, sich zu bewegen“, so Vorstand Spellmeyer. Nein, er habe noch nie Padel gespielt, meint er noch.