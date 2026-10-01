Wie schmeckt das beliebteste Schnitzel Kärntens?

Zum wiederholten Mal wurde das Wiener Schnitzel des Villacher Gasthauses „Der Tschebull“ von Falstaff zum beliebtesten Schnitzel Kärntens gekürt. Die Redaktion hat es getestet.

Einmal im Jahr lässt das Gourmetmagazin Falstaff seine Community darüber abstimmen, wo das beliebteste Wiener Schnitzel serviert wird. In Kärnten hat das Schnitzel aus der Küche des Restaurants „Der Tschebull“ bereits zum fünften Mal die Wahl für sich entschieden. Grund genug für die Kleine Zeitung-Redaktion, dem Publikumsliebling am Faaker See einen Besuch abzustatten und ihn einem Geschmackstest zu unterziehen.

31,90 Euro kostet das Kalbsschnitzel samt Petersilerdäpfeln als Beilage. Für den durchaus stolzen Preis bekommt man allerdings auch eine ordentliche Portion: Gleich zwei mittelgroße Schnitzel, im Butterpflandl goldgelb gebacken, befinden sich am Teller.

Das Schnitzel im Test

Beim Geschmackstest konnte das vielprämierte Schnitzel jedenfalls begeistern. Zum Genusserlebnis trägt auch das urige Wirtshausambiente des traditionsreichen Betriebs bei.

Günstigere Alternative

Etwas günstiger ist übrigens die Variante vom Schwein. 22,90 Euro kostet das Schnitzel pro Portion. Im direkten Vergleich konnte es die Redakteurinnen geschmacklich allerdings nicht ganz so überzeugen wie das Original, das der eindeutige Favorit bleibt.

Auch der zweite Platz des Falstaff-Rankings in Kärnten ging mit Frierss Feines Haus nach Villach. Auf Platz drei landete das Klagenfurter Restaurant Oscar.