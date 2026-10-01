Neues Buch: Grazer Kunstsammlung ist wie „Äpfel und Birnen“

Präsentierten das neue Buch über die Kunstsammlung Graz: Bernadette Mußbacher, Claudia Unger, Anna Döcker, Markus Waitschacher, Birgit Kulterer und Michael Grossmann mit „Äpfel und Birnen“ in gedruckter und in Obst-Form. Das Bild dahinter, Alfredo Barsuglias „Memories of Iridescent Bubbles“ (2014), hängt als Leihgabe der Kunstsammlung im Büro von Stadträtin Unger