Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Kultur Neues Buch: Grazer Kunstsammlung ist wie „Äpfel und Birnen“Ein 456 Seiten starkes Buch dokumentiert die Kunstsammlung der Stadt Graz. Druckfrisch im Buchhandel – und am Samstagvormittag auch am Bauernmarkt. © Stadt GrazPräsentierten das neue Buch über die Kunstsammlung Graz: Bernadette Mußbacher, Claudia Unger, Anna Döcker, Markus Waitschacher, Birgit Kulterer und Michael Grossmann mit „Äpfel und Birnen“ in gedruckter und in Obst-Form. Das Bild dahinter, Alfredo Barsuglias „Memories of Iridescent Bubbles“ (2014), hängt als Leihgabe der Kunstsammlung im Büro von Stadträtin UngerNina MüllerBundesland Steiermark | Grazvor 1 Stunde1. Oktober 2026 um 07:00GrazBildende Kunst +3KunstKulturszene SteiermarkBücher