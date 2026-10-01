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Neues Buch: Grazer Kunstsammlung ist wie „Äpfel und Birnen“

Ein 456 Seiten starkes Buch dokumentiert die Kunstsammlung der Stadt Graz. Druckfrisch im Buchhandel – und am Samstagvormittag auch am Bauernmarkt.

Präsentierten das neue Buch über die Kunstsammlung Graz: Bernadette Mußbacher, Claudia Unger, Anna Döcker, Markus Waitschacher, Birgit Kulterer und Michael Grossmann mit „Äpfel und Birnen“ in gedruckter und in Obst-Form. Das Bild dahinter, Alfredo Barsuglias „Memories of Iridescent Bubbles“ (2014), hängt als Leihgabe der Kunstsammlung im Büro von Stadträtin Unger
© Stadt Graz
Präsentierten das neue Buch über die Kunstsammlung Graz: Bernadette Mußbacher, Claudia Unger, Anna Döcker, Markus Waitschacher, Birgit Kulterer und Michael Grossmann mit „Äpfel und Birnen“ in gedruckter und in Obst-Form. Das Bild dahinter, Alfredo Barsuglias „Memories of Iridescent Bubbles“ (2014), hängt als Leihgabe der Kunstsammlung im Büro von Stadträtin Unger
Nina Müller
Bundesland Steiermark | Graz
GrazBildende Kunst