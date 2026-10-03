Philipp Dyczeks Piri-Piri-Huhn mit portugiesischem Flair

Der Grazer Sternekoch Philipp Dyczek schickt ein Huhn auf Portugalurlaub. Mit Chili, Limette und jeder Menge Geschmack.

Am 7. Oktober wird in Österreich wieder kulinarisches Roulette gespielt. Beim Chefs Roulette der Jeunes Restaurateurs tauschen 35 Spitzenköche ihre Küchen, darunter auch Philipp Dyczek vom Grazer Artis. Wer an diesem Abend wo am Herd steht, bleibt vorerst geheim. Was hingegen längst kein Geheimnis mehr ist: Dyczek versteht sein Handwerk.

Als erster Grazer Koch erkochte er mit seinem Artis einen Michelin-Stern, den er 2026 erfolgreich verteidigte. Und weil Stillstand bekanntlich nichts für ambitionierte Köche ist, soll vor seinem 38. Geburtstag der zweite folgen. Ein Jahr hat er dafür noch Zeit. Bis dahin widmet er sich unter anderem einer anderen großen Herausforderung: einem Huhn.

Video – So wird es gemacht

Genauer gesagt einem Piri-Piri-Huhn. Einem Gericht, das in Portugal beinahe so selbstverständlich zur kulinarischen Grundausstattung gehört wie bei uns das Backhendl. Die Zutatenliste ist überschaubar, die Zubereitung erfreulich unkompliziert und das Ergebnis ein ziemlich überzeugendes Argument dafür, dass gutes Essen nicht zwangsläufig drei Tage Vorbereitung und eine Pinzette zum Anrichten benötigt. „Die High-End-Küche muss Spaß machen“, sagt Dyczek. Und sie dürfe eben nicht nur aus Chichi und Kresse bestehen. Eine durchaus beruhigende Botschaft aus einem Sternerestaurant.

Die Geschichte des Piri-Piri-Huhns ist eine kulinarische Fernreise. Portugiesische Seefahrer brachten einst Chilischoten aus Südamerika nach Afrika, wo sich insbesondere in Mosambik eine eigenständige scharfe Würztradition entwickelte. Über die Verbindungen zwischen Portugal und seinen ehemaligen Kolonien fand die feurige Mischung ihren Weg in die portugiesische Küche. Heute gehört Frango Piri-Piri, meist gegrilltes Huhn mit scharfer Marinade, zu den Klassikern des Landes. Die Hauptdarsteller: Chili, Knoblauch, Zitrusfrüchte und Öl. Viel mehr braucht es nicht, um aus einem gewöhnlichen Hendl einen kleinen Urlaub zu machen.

© Stefan Pajman Der Sternekoch setzt auf Limette, Olivenöl, Paprika, Chili und Petersilie.

Chefs Roulette 2026 Köche tauschen Küchen: Am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, tauschen rund 35 Spitzenköchinnen und -köche der Jeunes Restaurateurs (JRE) in ganz Österreich für einen Abend ihre Restaurants. Die Gäste reservieren in ihrem Wunschlokal, erfahren aber erst während des Dinners, wer tatsächlich am Herd steht. Die Köche bringen Spezialitäten aus ihrer Heimat mit und kombinieren diese mit regionalen Produkten des Gastgeberbetriebs. Serviert wird ein individuelles Fünf-Gänge-Menü inklusive Aperitif, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee um 178 Euro pro Person. Auch Philipp Dyczek vom Grazer Artis ist dabei. Reservierungen direkt bei den teilnehmenden Restaurants. Weitere Informationen unter www.jre.eu.

Dyczek setzt auf Limette, Olivenöl, Paprika, Chili und Petersilie. Daraus entsteht eine aromatische Marinade, in der das Huhn langsam schmort. Die Säure der Limette sorgt für Frische, das Olivenöl transportiert die Aromen, Paprika bringt eine angenehme Süße und die Chili jenes Feuer, das dem Gericht seinen Namen gibt. Wobei Feuer keineswegs bedeutet, dass einem nach dem ersten Bissen die Tränen kommen müssen. Dyczek greift gerne zu Jalapeños, deren leicht paprikartige Schärfe er besonders schätzt. Die Kerne und das helle Innere entfernt er, wenn es etwas milder werden soll. Wer es schärfer mag, darf großzügiger sein. Nur bei der Verarbeitung empfiehlt sich Vorsicht. Handschuhe sind keine schlechte Idee. Spätestens beim nächsten Augenreiben weiß man, warum.

© Stefan Pajman Aus den frischen Zutaten entsteht eine aromatische Marinade, in der das Huhn langsam schmort.

Auch die Küchenausstattung darf bescheiden ausfallen. Für die Marinade genügt ein gewöhnlicher Mixer oder Zerkleinerer. Dyczek selbst verwendet daheim einen Smoothie-Maker. Eine Nachricht, die angesichts der immer aufwendigeren Gerätesammlung mancher Hobbyköche beinahe revolutionär klingt. „Wir haben keine Geräteküche, wir haben eine echte Produktküche“, sagt der Sternekoch. Bei seinen Kochkursen sei er immer wieder erstaunt, wie gut so manche Privatküche mittlerweile ausgestattet ist. Dabei braucht es für dieses Gericht weder einen Thermomix noch einen Maschinenpark, der einer mittelgroßen Werkstatt Konkurrenz macht.

© Stefan Pajman Die Hühnerkeulen mit der Marinade gründlich einreiben und in einer luftdichten Box zwölf Stunden im Kühlschrank marinieren lassen.

Im Artis gibt es das Piri-Piri-Huhn gleich in zwei Varianten. Mittags verarbeitet Dyczek Hühnerbrust und Keulen vom regionalen Produzenten Traxler, abends darf es eine französische Miéral-Taube sein. Gleiche Idee, anderes Produkt, deutlich aufwendigere Umsetzung. Ein Konzept, das auch seine neue Mittagsküche prägt: Kleine Gerichte kommen auf den Tisch und werden miteinander geteilt. Nicht spanische Tapas im klassischen Sinn, sondern unkomplizierte Teller zum gemeinsamen Genießen. Abends werden dieselben Produkte dann mit der Präzision der Sterneküche verarbeitet.

Dass dabei niemand mit ehrfürchtigem Gesichtsausdruck vor seinem Teller sitzen muss, ist Dyczek wichtig. Im Artis gibt es keinen Dresscode, Wohnzimmeratmosphäre ist ihm lieber als steife Fine-Dining-Etikette. Und das Piri-Piri-Huhn passt hervorragend zu dieser Philosophie. Ein Gericht, das ebenso gut auf einem portugiesischen Holzkohlegrill wie in einer Grazer Restaurantküche funktioniert. Das mit frischem Brot, Reis oder Erdäpfeln eine ausgezeichnete Figur macht. Und bei dem man am Ende am liebsten noch das letzte bisschen Sauce vom Teller wischt.

© Stefan Pajman Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und die Keulen langsam im eigenen Saft samt Marinade erhitzen, bis sie leicht angebraten sind. Anschließend im vorgeheizten Backrohr bei 160 Grad etwa 15 Minuten fertig garen.

Mittlerweile bereitet Dyczek das Gericht sogar gelegentlich sonntags daheim zu. Nicht, weil er unbedingt auch an seinem freien Tag am Herd stehen müsste, sondern weil es ihm schlicht schmeckt. Eine bessere Empfehlung kann ein Rezept kaum bekommen. Bleibt nur die Frage, ob man dafür tatsächlich einen Michelin-Stern braucht. Die Antwort ist erfreulich eindeutig: nein. Ein gutes Huhn, ein paar frische Zutaten und ein wenig Mut zur Schärfe reichen völlig aus. Den zweiten Stern darf sich Dyczek trotzdem gerne holen. Auf die Frage nach seiner weiteren Karriere antwortet er schließlich selbstbewusst: „Wir jagen nicht, wir greifen danach.“