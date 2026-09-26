EU gibt über 700 Millionen Euro für Krisenhilfe weltweit

Die EU stellt mehr als 700 Millionen Euro für Vertriebene in Subsahara-Afrika sowie von Krisen betroffene Menschen weltweit bereit. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft für das wegen Sturmwetters abgesagte Global Citizen Festival in New York an. "Konflikte, extreme Wetterereignisse und steigende Lebenshaltungskosten bringen das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt aus dem Gleichgewicht", sagte die EU-Spitzenpolitikerin.