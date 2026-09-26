Hadn-Risotto mit Tomaten

Früher Arme-Leute-Essen, heute ziemlich zeitgemäß: Der Kärntner Hadn erlebt eine Renaissance. cookingCatrin serviert das alte Korn zwischen Tradition und Risotto neu.

Zutaten

1 große rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

250 g Buchweizenreis

125 ml Weißwein

400 ml Gemüsesuppe

400 g stückige Tomaten

75 g geriebener Parmesan

300 g Kirschtomaten

Salz

Pfeffer

einige Stängel Basilikum

Optional: 125 g Speck

Zubereitung

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein hacken.

Olivenöl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten.

Den Buchweizenreis hinzugeben und glasig dünsten. Mit Weißwein ablöschen, kurz einkochen lassen und unter Rühren nach und nach mit heißer Gemüsesuppe aufgießen, bis der Reis weich gekocht ist.

Stückige Tomaten und Parmesan unterrühren.

Die Tomaten waschen, putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln.

Die Tomaten unter das Risotto heben, mit Salz und Pfeffer würzen.

Für die Variante mit Speck: Den Speck in einer Pfanne ohne Fett „auslassen“, Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten und das Gericht gleich zubereiten. Mit Speckwürfeln toppen.