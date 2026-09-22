Görz nimmt seine Besucher auf eine kulinarische Weltreise mit
Die ehemalige Kulturhauptstadt verwandelt sich diese Woche durch das wichtigste Kulinarikfestival Norditaliens „Gusti di Frontiera“ in eine Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen und Geschmäcker.
Die italienisch-slowenische Grenzstadt Görz/Gorizia/Nova Gorica ist schon seit jeher geprägt von unterschiedlichen Kulturen. Mit den „Gusti di Frontiera“ verwandelt sich die Stadt für ein Wochenende lang aber gar in einen Schmelztiegel aus kulinarischen Einflüssen aus aller Welt. Denn von 24. bis 27. September findet dort wieder das bedeutendste Kulinarik- und Weinfestival Norditaliens statt.
Jetzt zum Alpe-Adria-Newsletter anmelden
Was ist los in unserer italienischen, kroatischen und slowenischen Nachbarschaft? Nützliche Reiseinfos, Insidertipps und alles, was den Alpen-Adria-Raum aktuell bewegt – kostenlos jeden Donnerstag in Ihrer Mailbox. Hier geht‘s zur Anmeldung.
In 17 Themenvierteln werden beim 21. „Gusti di Frontiera“-Festival die Besucher auf eine kulinarische Weltreise entführt – von Europa über Süd- und Ostasien bis Lateinamerika oder in den Orient. An den 300 Ständen kann man erlesene Weine, feurige Tex-Mex-Küche, afrikanische Gerichte, modernes Streetfood, Fischspezialitäten, Wok-Gerichte ebenso verkosten wie traditionelle Produkte aus dem Alpe-Adria-Raum. Neben einem musikalischen Rahmenprogramm wird das Festival durch Podiumsdiskussionen zu den Themen Kultur, Geschichte und Grenzen, die verbinden, abgerundet.
Das Programm
21. „Gusti di Frontiera“ in Gorizia: 24. bis 27. September 2026 in der Altstadt, am Freitag und Samstag gibt es auch ein Rahmenprogramm:
- Freitag, 25. September. 18 Uhr: Jazzinsieme und Pordenone Blues Festival: Musik belebt Pordenone. Im Gespräch mit Andro Merkù.
- Samstag, 26. September. 11 Uhr: Toni Capuozzo – „Die Grenzen, die verbinden: Geschichten von Völkern, Reisen und Identitäten“. Im Gespräch mit Andro Merkù. Anschließend Verkauf und Signierstunde von Toni Capuozzos Buch „Border Lives“ . 18 Uhr: Gorizia und Pordenone: Investitionen in Kultur. Von GO!2025 bis Pordenone 2027. Der Bürgermeister von Pordenone, Alessandro Basso, und der Bürgermeister von Gorizia, Rodolfo Ziberna, im Gespräch mit Andro Merkù. 20 bis 21 Uhr: MUSIK mit dem rein weiblichen Vintage-Swing-Vokaltrio „Les Babettes“.
Homepage. www.gustidifrontiera.it