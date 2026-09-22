Görz nimmt seine Besucher auf eine kulinarische Weltreise mit

Die ehemalige Kulturhauptstadt verwandelt sich diese Woche durch das wichtigste Kulinarikfestival Norditaliens „Gusti di Frontiera“ in eine Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen und Geschmäcker.

Die italienisch-slowenische Grenzstadt Görz/Gorizia/Nova Gorica ist schon seit jeher geprägt von unterschiedlichen Kulturen. Mit den „Gusti di Frontiera“ verwandelt sich die Stadt für ein Wochenende lang aber gar in einen Schmelztiegel aus kulinarischen Einflüssen aus aller Welt. Denn von 24. bis 27. September findet dort wieder das bedeutendste Kulinarik- und Weinfestival Norditaliens statt.

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In 17 Themenvierteln werden beim 21. „Gusti di Frontiera“-Festival die Besucher auf eine kulinarische Weltreise entführt – von Europa über Süd- und Ostasien bis Lateinamerika oder in den Orient. An den 300 Ständen kann man erlesene Weine, feurige Tex-Mex-Küche, afrikanische Gerichte, modernes Streetfood, Fischspezialitäten, Wok-Gerichte ebenso verkosten wie traditionelle Produkte aus dem Alpe-Adria-Raum. Neben einem musikalischen Rahmenprogramm wird das Festival durch Podiumsdiskussionen zu den Themen Kultur, Geschichte und Grenzen, die verbinden, abgerundet.