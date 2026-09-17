Österreichische Küche trifft Sternequalität im Schloss Mageregg

Seit Juli begeistert Klara Wieser mit typisch österreichischer Küche im Schloss Mageregg. Jetzt lässt sie aber einen weiteren Sterne-Koch in ihre Küche.

Klara Wieser, die 23 Jahre lang dem Kropfitschbad in Krumpendorf am Wörthersee ihre persönliche Note aufdruckte, schlug im Schloss Mageregg im Norden der Kärntner Landeshauptstadt vor Kurzem ein neues kulinarisches Kapitel auf. Nach ihrem Abschied vom Wörthersee und einer einjährigen Pause von der Gastronomie eröffnete sie Anfang Juli das „Restaurant im Schloss Mageregg“, einem historischen Gebäude der Kärntner Jägerschaft. Mit ihrer Speisekarte schloss sie an die Zeit am Wörthersee an, ihre Gäste verwöhnt Wieser mit typisch österreichischer Küche, also Wiener Schnitzel, Backhendl, Fisch und den legendären Zwiebelrostbraten.

Zum „krönenden“ Abschluss der „Tage der Alpen-Adria-Küche“, die bereits zum neunten Mal in der Kärntner Landeshauptstadt über die Bühne gehen, lädt Klara Wieser zu einem besonderen Kulinarik-Event, dem „Riegersburg“-Abend, der wie schon die Jahre zuvor ganz im Zeichen der steirisch-kärntnerischen Freundschaft steht. Und dabei lässt Wieser Sterne-Koch Christoph Mandl in ihre Küche. Der Küchenchef des Saziani in Straden (mit einem Michelin-Stern und vier Hauben), kocht vier Gänge, die zwischen der Südoststeiermark und Frankreich reisen. Für die Weinbegleitung sorgt seine Ehefrau und Geschäftspartnerin Ruth Mandl vom Weingut Neumeister. Musik gibt aus Kärnten und der Steiermark.

Riegersburg Abend Datum. Freitag, 18. September um 18.30 Uhr Ort. Restaurant Schloss Mageregg, Mageregger Strasse 177

Im März 2023 begann für das Ehepaar Mandl das Abenteuer „Saziani“. Seitdem setzt es seine Vision eines modernen und gleichzeitig einer kulinarischen Tradition verpflichteten Gourmet-Restaurants mit Begeisterung um. Mandl hat nicht nur zwölf Jahre lang im renommierten Restaurant Taubenkobel professionell den Kochlöffel geschwungen, sondern auch mehrfach in der internationalen Spitzengastronomie angeheuert und versteht es, auf exzellente Weise aus regionalen und saisonalen Zutaten herrliche kleine Wunder zu zaubern.