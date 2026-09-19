Trüffel und Traumschlösser: Wo Frankreich wie im Bilderbuch ist

Wo Trüffel zu „Diamanten“ und mächtige Burgen sogar Filmstars werden: Das Périgord im Südwesten Frankreichs lässt sich mit allen Sinnen entdecken – vor allem aber kulinarisch.

„Le Périgord est un pays où l‘on pourrait inviter les dieux à table sans avoir à rougir.“ – „Das Périgord ist ein Land, in das man die Götter zu Tisch bitten könnte, ohne sich schämen zu müssen.“ Dieses Zitat wird dem französischen Schriftsteller André Maurois zugeschrieben. Und er dürfte die französische Region wirklich gut gekannt haben.

Denn Gänse(leber), Ente, Walnüsse, Pilze, Käse, Wein und vor allem der Trüffel zeichnen den Périgord aus. All das ist überall zu sehen, riechen und schmecken. Wer die in Frankreich oftmals als „schwarze Diamanten“ bezeichneten Edelpilze verkosten will, sollte im Winter kommen – besonders dann wird auf den Märkten mit den kleinen Knollen gehandelt. Abseits der Saison gibt es weniger Auswahl, frische Trüffel sucht man teils vergeblich, wohl aber gibt es getrocknete, eingelegte, zu Chutney verarbeitete Varianten.

Périgueux: 2000 Jahre Geschichte von oben sehen

Die gibt es beispielsweise in Périgueux, der Hauptstadt der Dordogne. Rund 2000 Jahre Geschichte haben ihre Spuren hinterlassen – von den Überresten der gallo-römischen Stadt Vesunna über mittelalterliche Gassen und Renaissancehäuser bis zu den sichtbaren Stadterweiterungen der letzten Jahrhunderte. Über den Dächern erhebt sich die Kathedrale Saint-Front. Wer die Möglichkeit hat, von oben auf die Stadt zu blicken, sollte das tun – es lohnt sich nicht nur wegen der mächtigen Kuppeln, sondern auch wegen der Umgebung: Von hier sieht man, wie grün diese Region im Südwesten Frankreichs ist.

© Getty Images/lucentius Die berühmten Märkte im Périgord ziehen Einheimische wie Touristen an – hier etwa in Périgueux

Dichter bebaut mutet hingegen die historische Kulisse im etwa 70 Kilometer entfernten Sarlat-la-Canéda an. Die Stadt ist einen Besuch wert – sie gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Frankreichs. Die engen Gassen sind quasi ein lebendiges Museum, nicht zuletzt wegen der berühmten Kathedrale Saint-Sacerdos.

Ein Schloss, wo Hollywood auf echtes Mittelalter trifft

Nur einen Steinwurf von Sarlat entfernt wartet schließlich großes Kino. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Rund 150 Meter über dem Fluss Dordogne thront das mächtige Schloss Château de Beynac, das Kulisse vieler Filme war – darunter „Jeanne d’Arc“ oder „Chocolat“. Zuletzt wurde Ridley Scotts „The Last Duel“ hier gedreht. Und das aus gutem Grund. Das Anwesen ist gut erhalten, die Aussicht ein Traum: Von oben reicht der Blick weit über das Tal und zu weiteren Burgen.

© Kloiber Blick in die kleinen Gassen von Sarlat-la-Canéda – vielerorts im Périgord scheint die Zeit stehen geblieben zu sein

Dabei befindet sich die Anlage, anders als viele andere in der Region, im Privatbesitz: Albéric de Montgolfier, von 2001 bis 2017 Präsident des französischen Départements Eure-et-Loir, ist heute Schlossherr. Diesen Umstand verdankt er allerdings keinem spektakulären Immobilienkauf, sondern seinen Vorgängern. Die hatten keine Kinder und wollten das Gelände an jemanden übergeben, dem sie zutrauten, die Restaurierung des Schlosses in ihrem Sinne fortzusetzen. Die Wahl fiel damals auf de Montgolfier, der als Sohn eines Museumskonservators dem Denkmalschutz besonders verbunden ist.

© Imago/xDreamstimexPixattitu Das Château de Beynac ist schon aus der Ferne sichtbar

Bei unserem Besuch war der heutige Senator (quasi das französische Äquivalent des österreichischen Bundesrates nur mit deutlich mehr Macht) in Arbeitsmontur wieder eigenhändig mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt, während seine Frau Audrey durch das Gebäude führte. Und erzählte, wie mit viel Liebe zum Detail versucht wird, die Innenräume durch Flohmarktkäufe möglichst nach dem Original als Vorbild einzurichten: „Die Flechtkörbe im Bereich der Küche habe ich in einem Urlaub in Kambodscha anfertigen lassen und mühsam per Flugzeug nach Frankreich gebracht", lacht sie. Die beiden sind in Fragen des Schlosses bescheiden – Fotos wollen sie nicht, Gänseleber-Aufstrichbrote und Sekt werden dennoch kredenzt.

Mit dem Boot durch das Tal der Burgen – romantisch und charmant

Vom Château führt der Weg danach hinunter zum Fluss Dordogne. Früher transportierten die Boote hier unter anderem Walnüsse, Kastanien, Holz und Wein, heute sitzen Touristen darin. Bei romantischen, aber in der Regel kurzen Touren, geht es vorbei an Felsen, Burgen und Orten wie Beynac-et-Cazenac oder La Roque-Gageac, deren Häuser sich zwischen Fluss und steiler Felswand drängen.

© Getty Images/Artur Debat Die Orte entlang der Dordogne wirken wildromantisch, viele schmiegen sich eng zwischen Felsen und Fluss entlang, wie hier La Roque-Gageac

Die Ortschaften sind mitunter klein, aber durchaus charmant. Genauso wie das rund 40 Autominuten entfernte Monpazier. Die Bastide, also planmäßig angelegte Ortschaft, gilt als eine der am besten erhaltenen Dörfer im Südwesten Frankreichs. Ob schon bei der Gründung 1284 das wildromantische Kleinod von heute vorgesehen war, ist nicht klar. Die Arkadengänge am zentralen Platz münden jedenfalls in schmale Straßen und führen zwischen alten Steinhäusern hindurch. Fast überdimensional wirkt dazwischen die Kirche Saint-Dominique, der man das Alter von mehr als 700 Jahren zeitweise ansieht. Trotzdem dürfte dieser Blick mitverantwortlich dafür sein, dass der Ort zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs gekürt wurde.

Die Überraschung in einem der schönsten Dörfer Frankreichs

Dass Monpazier auch abseits der Gebäudestruktur spannend ist, beweisen auch Isabelle und Michel Fredric, die hier 2021 einen beruflichen Neustart gewagt haben. Sie übernahmen das Schlösschen Château Hôtel Edward 1er samt dem Restaurant Eléonore – und sorgen vor Ort bei Besuchern für Überraschungen. Michel brachte internationale Erfahrung in Hotellerie und Gastronomie mit, etwa aus Mauritius, La Réunion und Sansibar.

© IMAGO/Chistophe Vandercam Die Kathedrale Saint-Front in Périgueux ist ein architektonisches Meisterwerk und weit über die Landeshauptstadt des Périgord hin sichtbar

Der gelernte Koch hadert nicht mit dem Wechsel in ein Dorf mit nur wenigen hundert Einwohnern: „Wir wollten etwas eigenes machen und haben uns mehrere Anwesen in Frankreich angesehen – das hier hat perfekt gepasst“, sagt Michel Fredric. In der Küche steht er nach wie vor: „Wir haben zu Beginn der Corona-Pandemie eröffnet, damals habe ich viel gekocht, weil ich wegen der ungewissen Zeiten nicht viel Personal einstellen konnte“, sagt er.

© Kloiber Isabelle und Michel Fredric führen das entzückende Schlösschen Château Hôtel Edward 1er samt dem Restaurant Eléonore in Monpazier.

Kein Wunder, dass beim Kulinarik-Profi irgendwann der „schwarze Diamant“ ins Spiel kommt: Beim Trüffelmenü im Eléonore zeigt sich, wie intensiv schon kleine Mengen sein können. Wobei die Frederics von den Trüffelfarmen der Region erzählen, wie die beliebten Knollen unter Bäumen in eigens angelegten Hainen gezüchtet werden. Gesucht werden sie nicht mehr mit Hunden oder Schweinen, sondern Trüffelfliegen, die oft in Gruppen dicht über dem Boden schwirren, um an Stellen, unter denen sich ein reifer Trüffel befindet, ihre Eier abzulegen.

Mit Fliegen auf der Suche nach dem „schwarzen Diamanten“

Damit schließt sich der Kreis zum kulinarischen Einstieg, denn die Trüffel zeigt, dass man das Périgord genauso gut am Esstisch kennenlernen kann. Die Küche ist darüber hinaus eher bodenständig und durchaus üppig. Ente und Gans kommen als Magret (Brust) oder Confit (Keule) auf den Teller, aber auch als Aufstriche wie Rillettes oder Foie gras. Dazu passen Pommes sarladaises: Kartoffeln, traditionell in Enten- oder Gänsefett gebraten und mit Knoblauch und Petersilie verfeinert. Wer weniger auf Fleisch setzt, der wird bei Steinpilzen und Kastanien fündig, allgegenwärtig ist die Walnuss, im Frühsommer auch Erdbeeren. Käse wie der kleine Cabécou und Weine aus Bergerac und Monbazillac komplettieren die regionale Speisekarte.

© Imago Der „schwarze Diamant“, also der schwarze Wintertrüffel aus dem Périgord, kostet 1500 bis 2600 Euro pro Kilo – er gilt als besonders geschmacksintensiv. Den neutraleren Sommertrüffel gibt es um 300 bis 800 Euro pro Kilo.

Ja, da bekommt man Gusto auf das Périgord. Oder um ein Zitat des mittlerweile verstorbenen renommierten Gastrokritikers Robert Julien Courtine zu bemühen – er schrieb in der Tageszeitung Le Monde: „En France, on ne mange pas pour se rassasier, mais pour parcourir une géographie culinaire.“ – „Man isst in Frankreich nicht, um satt zu werden, sondern um eine kulinarische Geografie zu durchwandern.“