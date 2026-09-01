Bei der 38. Radjugendtour radelten 143 Teilnehmer aus 17 Nationen fünf Tage lang durch die Oststeiermark – begleitet von Polizeimotorrädern und mobilen Beamten.

Die 38. Ausgabe der Radjugendtour führte durch die Oststeiermark und war auch aus polizeilicher Sicht ein Erfolg

Die 38. Radjugendtour durch die Oststeiermark ist zu Ende. Den Sieg holte sich der Deutsche Jaspers Karls – mit nur zwei Sekunden Vorsprung. Mehr Ausdauer, statt Sprintenergie war hingegen für die Einsatzkräfte der Polizeikommandos Weiz und Hartberg-Fürstenfeld gefragt. Zusammen mit Kollegen der Landesverkehrsabteilung Steiermark sorgten sie für die Sicherheit auf der fünftägigen Radtour: Vom Prolog in Bad Loipersdorf bis zum Finale in Birkfeld galt es immer wieder Straßenabschnitte quer durch die Oststeiermark für wenige Minuten abzusichern.

Motorräder und mobile Begleitteams im Einsatz

Um genau das zu gewährleisten, kam ein mobiles Begleitkommando der Landesverkehrsabteilung zum Einsatz, das das 143-köpfige Teilnehmerfeld mit sieben Polizeimotorrädern, einem Kommandofahrzeug und einem Schlussfahrzeug begleitete. „Bei dem Tempo, das die Fahrer an den Tag legen, ist es eine Challenge, jede Einfahrt für frei zu eklären“, so Pressesprecher Markus Lamb von der Landespolizeidirektion Steiermark.

Mit Motorrädern und eigens dafür ausgewählten, routinierten Fahrern, sei man aber in der Lage, mögliche auftretende Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. „Wenn ein Motorradfahrer anhalten muss, weil ein Verkehrsteilnehmer kommt, dann wäre die Spitze unbesetzt“, erklärt Lamb. Auch deshalb habe man mehrere Fahrzeuge im Einsatz.

© LVA Steiermark Das mobile Begleitkommando der LVA Steiermark zusammen mit den verantwortlichen Führungskräften des BPK Weiz bei der vierten Etappe in Weiz

Gute Koordination und Absprache gefragt

Die „wechselnde Streckenführung durch Ortsgebiete“ sei auch heuer wieder herausfordernd gewesen, jedoch habe die Zusammenarbeit mit Streckenposten und den Polizeikollegen aus Weiz und Hartberg-Fürstefeld sehr gut funktioniert. Die genaue Abstimmung der eingesetzten Kräfte habe letztlich ein Event ohne Zwischenfälle ergeben. „Man hat nie die hunderprozentige Sicherheit, ein bestimmtes Restrisiko bleibt bei solchen Sportveranstaltungen“, mahnt Lamb. Die unfallfreie Vergangenheit zeige allerdings, dass man das Event im Griff hat.