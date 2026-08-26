Am Mittwoch beginnt die 38. internationale Radjugendtour Oststeiermark. Georg Wartlsteiner ist eine der heißen österreichischen Aktien.

Die Liste der Weltklassefahrer, die sich in der Jugend ihre Sporen auch bei der Radjugendtour verdient haben, ist lang und erlesen. Peter Sagan, John Degenkolb, Andy Schleck, Markus Burghardt, Jasper Stuyven, Pascal Ackermann oder Jasper Philipsen fuhren ebenso die größte Rundfahrt Europas in dieser Klasse wie das große Vorbild von Georg Wartlsteiner. „Tadej Pogačar“, sagt der junge Tiroler und schwärmt vom Slowenen, der selbst 2014 Sechster in der Oststeiermark wurde. Ein Topergebnis ist auch dem 15-Jährigen, der das Nationalteam anführen wird, zuzutrauen. Eine Prognose will er nicht abgeben, denn „ich bin das erste Jahr in der U17 und die Konkurrenz ist sehr gut und groß“.

Wie wahr. Immerhin ist das Rennen das wichtigste in Europa, und daher ist der internationale Andrang enorm. 25 Teams aus 13 Nationen kämpfen um den Sieg, wobei sich die drei heimischen Teams (Nationalteam, Team Steiermark, Regionalteam) sicher nicht gegenseitig im Weg stehen werden. "Ein Rennen mit sogar fünf Etappen von A nach B gibt es in Europa in dieser Klasse nicht, und somit hat die Tour einen besonderen Stellenwert", sagt Thomas Binder, der Nationalteamtrainer aus Gutenberg, der als Sportlicher Leiter Gregor Mühlberger zum Sieg bei der Tour of Austria geführt hat. „Wir haben rund um Georg sicher eine schlagkräftige Mannschaft. Wir können um Etappensiege und die Top fünf in der Gesamtwertung mitfahren.“

© KK Georg Wartlsteiner will Profi werden

Wartlsteiner hat sich die Etappen auf „Veloviewer“, einer App, die auch die Teams der World Tour zur detaillierten Ansicht der Strecken nutzen, studiert. Er freut sich vor allem auf die Anstiege. „Ich habe gesehen, dass es recht bergig ist, und das liegt mir.“ In den Anstiegen fährt der Nachwuchsfahrer beeindruckende Werte. Seine Schwellenleistung liegt bei 325 Watt; 30 Minuten lange Anstiege kann er konstant mit rund 5,6 Watt pro Kilogramm Körpergewicht bewältigen – ein beachtlicher Wert, wenn man ihn in Relation zur Elite (rund 7 W/kg) setzt. „Ich bin doch eher ein Bergfahrer und mag die langen Anstiege. Aber auch das Zeitfahren liegt mir recht gut.“ Und es war der Kampf gegen die Uhr bei der Tour de France 2020, der ihn zum Pogačar-Fan werden ließ. „Er hatte vor dem Zeitfahren mehr als eine Minute Rückstand auf Primož Roglič und hat da die Tour gewonnen. Das war ein Wahnsinn.“

Die Faszination für den Radrennsport hat ihm sein Vater, der bis zu den Junioren Rennen bestritten hat, in die Wiege gelegt. Den Rest erledigte die Tour de France. „Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie die Profis über die Alpen und Pyrenäen gefahren sind, wusste ich: Das will ich auch.“ Seitdem ist es sein Ziel, mit dem Sport den Lebensunterhalt zu bestreiten. Doch erst steht noch die HAK-Matura auf dem Plan. Das Training nimmt mehr als zehn Stunden in der Woche in Anspruch, und im Winter tauscht er das Velo auch gerne gegen die Tourenski.

38. Radjugendtour Oststeiermark 26. August: Prolog in Bad Loipersdorf (Start 17)

27. August: 1. Etappe von Hartberg nach Stubenberg am See (Start 16.30)

28. August: 2. Etappe von Pöllau nach Vorau (16.30)

29. August: 3. Etappe von Waldbach-Mönichwald nach Friedberg (Start 16.30)

30. August: 4. Etappe von Weiz nach Birkfeld (Start 11)