Der Deutsche Jasper Karls sicherte sich den Gesamtsieg bei der 38. internationalen Radjugendtour in der Oststeiermark. Nationalteamfahrer Mathieu Czaika wurde Dritter.

Knackige 59 Kilometer wurden den U17-Fahrern am Schlusstag der Radjugendtour serviert, und das Finale mit der Schleife bei Birkfeld hatte es wahrlich in sich. Nach der ersten Zieldurchfahrt führte die Strecke über Pireggerstraße, Kleinmirthof, Elmleiten und Waisenegg zurück ins Ziel – dort feierte der Norweger Linus Gregersen Bolstad aus dem Nachwuchsrennstall „Uno-X" (Team Regio TeVeBu Norway) seinen Etappensieg.



Hinter ihm wurde es dramatisch, denn am Ende entschieden die Bonussekunden über den Gesamtsieg. Jasper Carls vom deutschen Nationalteam hatte bei den Zwischensprints gepunktet und sich damit eine Bonifikation von fünf Sekunden gesichert – genug, um David Aicher zwei Sekunden vor der Ziellinie noch abzufangen. Der Bayer Aicher kam zwar zeitgleich mit seinem Landsmann Carls ins Ziel, ging aber ohne Gutschriften leer aus.

© Lucas Rathauscher/Cycling Austria Georg Wartlsteiner, Gesamtsieger Jasper Carls und Benjamin Huber (Bergwertung)

Bester Österreicher im Klassement wurde der erst 15-jährige Tiroler Georg Wartlsteiner. Er belegte mit 1:31 Minuten Rückstand den 18. Platz und zeigte sich zufrieden: „Ich bin als bester Erstjähriger platziert, und das gibt mir viel Motivation für das nächste Jahr."



Als bester Fahrer des österreichischen Nationalteams ging Mathieu Czaika hervor, der am letzten Tag noch einmal attackiert hatte, damit aber nicht durchkam. Der Sohn einer Französin und eines Deutschen lebt seit acht Jahren in Niederösterreich – seine sportliche Zukunft ist jedoch ungewiss. „Kommendes Jahr muss er nach dem Regulativ des Weltverbands Österreicher sein, sonst darf er bei den Junioren nicht mehr bei uns fahren", erklärt Trainer Thomas Bauer. Der Antrag auf eine doppelte Staatsbürgerschaft wurde abgelehnt, weshalb Czaika nun entscheiden muss, ob die alleinige österreichische Staatsbürgerschaft für ihn infrage kommt. Bei der Radjugendtour hat er jedenfalls bewiesen, dass er zu den besten Nachwuchsfahrern des Kontinents zählt.