Massiver Vandalismus in Fohnsdorf: „Das ist kein Lausbubenstreich“

Einbrüche in Schulen, beschmierte Gebäude und Nazi-Parolen: Seit Wochen ziehen unbekannte Täter eine Spur der Verwüstung durch die obersteirische Gemeinde. Bürgermeister kündigt nun Überwachung an, Polizei bittet um Hinweise.

Ein Hakenkreuz in neongelber Farbe auf einem beliebten Geh- und Radweg mitten im Zentrum Fohnsdorfs: Die Spitze des Eisberges einer ganzen Reihe von Sachbeschädigungen und Vandalismusakte im Bergwerksort. „Es wird jetzt wirklich problematisch“, ist Bürgermeister Volkart Kienzl verärgert. Die jüngste Tat: Am vergangenen Wochenende, mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden Nazi-Parolen und Schmierereien an zig Standorten im Ortsgebiet angebracht. Betroffen sind etwa der Bahndamm, das Gebiet rund um den Josefiplatz sowie die Schulen. An Fassaden, Fenstern, Gittern und auf Gehwegen prangen einschlägige Symbole und Parolen.

© Kk Ein Hakenkreuz prangt mitten am Bahndamm, einem beliebten Rad- und Gehweg

Polizei bittet um Hinweise

„Bei uns wurde Anzeige erstattet, wir ermitteln aufgrund von Verstößen gegen das Verbotsgesetz und Sachbeschädigungen“, bestätigt Murtals Bezirkspolizeikommandant Andreas Tafeit. Zeugen der Taten können sich jederzeit an die Polizei in Fohnsdorf wenden. Tafeit spricht von „Jugendgangs“, die seit geraumer Zeit in Fohnsdorf ihr Unwesen treiben.

© Kk Glasbruch bei der Tür der Mittelschule: Hier schlugen die Täter in der Nacht von 27. auf 28. August zu

„Mit Lausbubenstreichen hat das alles schon längst nichts mehr zu tun“, hält Volkart Kienzl fest. Nicht nur, weil es Verstöße gegen das Verbotsgesetz sind, sondern auch, weil der Schaden hoch ist: Neben den teils einschlägigen Sprayereien quer durch den Ort erzählt er von Einbrüchen in Volks- und Mittelschule, dem Kinderfreundeheim, dem Stadion, einem versuchten Einbruch im Arbeiterheim und von massiven Sachbeschädigungen. „Vor Kurzem wurde in die HLW eingebrochen. Die Schule wird gerade aufwändig saniert, der Westflügel ist so gut wie fertig“, schildert der Bürgermeister. Hier richteten die Täter großen Schaden an, so wurde etwa ein neuer Beamer demoliert. Teils seien in den Schulen Feuerlöscher entleert und Kabel aus der Wand gerissen worden. Eine Glastür ist gesplittert, Fenster und Wände sind mit Symbolen beschmiert worden.

© Kk Bei diesem Schriftzug dürften die Täter gestört worden sein

Überwachung angedacht

Volkart Kienzl geht von verschiedenen Tätergruppen aus, ersten Hinweisen zufolge sollen einige der Täter auch nicht aus Fohnsdorf stammen. Warum gerade die Thermengemeinde seit Wochen Ziel der Attacken ist, kann auch der Ortschef sich nicht erklären. Fest steht: Zurück bleibt eine Spur der Verwüstung. Am Montag waren Mitarbeiter des Bauhofes intensiv damit beschäftigt, die Sprayereien zu beseitigen. Nationalsozialistische Zeichen und Parolen wurden mit schwarzer Farbe bedeckt, Gebäude werden gereinigt. „Unsere Mitarbeiter sind angehalten, Personal- und Materialkosten genau zu notieren. Wie werden das konsequent verfolgen. Das sind keine Einzelfälle mehr, es kostet viel Geld. So kann es nicht weitergehen.“

© Kk Fenster von Schulen sind mit Zeichen und Schriftzügen beschmiert worden

Angedacht ist nun auch die Überwachung öffentlicher Gebäude und Plätze im Gemeindegebiet. „Ich fahre selbst oft schon in der Nacht meine Runden“, erzählt Kienzl. Schulen, Kinderfreunde: „Dort gibt es nichts zu holen. Offenbar hat jemand große Langeweile in den Ferien. Es wird auch nicht eingebrochen, um Party zu machen. Es geht wirklich nur um die Zerstörung.“