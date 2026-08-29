Das sind die bestverdienenden Tennisspieler der Welt

Die neue Forbesliste ist veröffentlicht. Platz drei im Ranking geht an jemanden, der schon seit 2022 nicht mehr spielt.

Die neue Forbesliste der bestverdienenden Tennisspieler der vergangenen zwölf Monate wurde gerade veröffentlicht. Und zumindest bei den Topverdienern geht es nach der Weltrangliste. So hat Spitzenreiter Jannik Sinner, der bei den am Sonntag startenden US Open verletzungsbedingt fehlen wird, am meisten kassiert: 49,9 Millionen Euro waren es, die sich aus 19,8 Millionen Euro Preisgeld sowie 30,1 Millionen an Einkünften via Sponsoren, Werbung, etc. zusammensetzen.

Nicht weit dahinter landete Carlos Alcaraz mit 46,3 Millionen Euro auf Platz zwei. Das überrascht insofern, als der Spanier die vergangenen vier Monate verletzungsbedingt aussetzen musste. Daher kassierte der 23-Jährige, der in Flushing Meadows sein Comeback geben wird, auch rund sieben Millionen Euro weniger Preisgeld als Sinner. In den vergangenen zwölf Monaten bzw. seit 2022 überhaupt nicht mehr gespielt hat Serena Williams, die erst heuer in Wimbledon ein Kurz-Comeback gab, und trotzdem 34,6 Millionen Euro mit Sponsorengeldern und Reklame einnahm.

© AP/Yuki Iwamura Serena Williams und Carlos Alcaraz im Mixed-Bewerb der US Open

Erwähnenswert ist, dass in den Top zehn gleich sechs Frauen zu finden sind. Auch Aryna Sabalenka (31,1 Millionen Euro) und Coco Gauff (30,6) liegen noch klar vor dem sechstplatzierten Novak Djokovic (26,0).