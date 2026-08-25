Den Spezialisten wurde in New York eine Geldquelle abgedreht

Das Mixed wurde bei den US Open ausgegliedert und ist nur noch einem elitären Kreis vorbehalten. Damit versiegt für Doppelspezialisten eine Einnahmequelle.

Im Vorjahr gab es die Premiere, heute startete der auf zwei Tage anberaumte Mixed-Bewerb bei den US Open in seine zweite Auflage als „Anheizer“ für das letzte Grand Slam des Jahres, das am Sonntag mit den Einzel-Konkurrenzen loslegt. Wie 2025 ist das gemischte Doppel auch heuer wieder gespickt mit Stars, darunter die Paarungen Serena Williams/Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka/Novak Djokovic.

Für alle Tennisfans ist dieses Schaulaufen der Stars ein Leckerbissen, der sportliche Wert hingegen überschaubar. Beachtlich ist wiederum das Preisgeld: Insgesamt werden 2,88 Millionen Dollar ausgespielt, auf die Sieger wartet ein Scheck über eine Million Dollar. Für die Topspieler, die noch ein zusätzliches Startgeld zugesteckt bekommen, sind die ausgespielten Summen nicht viel mehr als ein nettes Beibrot, für auf Doppel und Mixed spezialisierte Tennis-Asse wäre das Geld hinsichtlich Saisonfinanzierung hingegen wichtig.

Zwei Plätze für Doppel-Asse frei

Doch Letztere sind in Flushing Meadows vom Mixed quasi ausgeschlossen. 14 der 16 Paarungen standen bereits fest, in der Qualifikation wurden die letzten zwei freien Plätze ausgespielt. Die sicherten sich Katerina Siniakova (CZE/11 Grand-Slam-Titel im Doppel)/Henry Patten (GBR/3) und Erin Routliffe (NZL/2)/Lloyd Glasspool (GBR/1). 2025 waren es die italienischen Spezialisten Sara Errani (sie tritt heuer im Doppel mit Lilli Tagger an) und Andrea Vavassori, die sich die Million schnappten und als Titelverteidiger heuer eine Wildcard erhielten. Apropos Spezialisten: Siniakova/Patten setzten sich gegen die Superstars Sabalenka/Djokovic erwartungsgemäß mit 1:4, 4:2, 10:2 durch, verloren aber im Viertelfinale doch etwas überraschend gegen das Ehepaar Elina Switolina/Gael Monfils mit 4:5, 5:4, 8:10.

© AFP/Timothy A. Clary Novak Djokovic und Aryna Sabalenka hatten Abstimmungsprobleme

Dass das Mixed bei den US Open ausgegliedert wurde und nur noch einem elitären Kreis vorbehalten ist, sorgt bei den Doppel-Assen für großen Unmut, hat man ihnen doch damit den Zugang zu einer Einnahmequelle versperrt. Doch ist es um die Zukunft der Spezialisten ohnehin nicht gut bestellt, will die ATP ab 2028 die Doppel-Bewerbe doch extrem beschneiden. So sollen mit Ausnahme der Masters-Events bei sämtlichen ATP-Turnieren die Hauptfelder auf nur noch acht teilnehmende Paare reduziert und das Preisgeld gekürzt werden.