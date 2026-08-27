Tweener beim Satzball! Rodionov zauberte sich in die nächste Runde

Der Österreicher begeisterte das Publikum mit einem Tweener und steht in der letzten Runde der US-Open-Qualifikation. Tschechisches Duo holte den Mixed-Titel.

Nur ein Österreicher hat es in die dritte Qualifikationsrunde der Tennis-US-Open geschafft: Jurij Rodionov meisterte am Mittwoch in Flushing Meadows mit einem 6:2, 3:6, 6:1 über den Portugiesen Frederico Ferreira Silva auch die zweite Hürde. Das Aus kam hingegen für Joel Schwärzler gegen den Italiener Andrea Guerrieri mit 6:3, 4:6, 1:6 und für Lukas Neumayer gegen den als Nummer zwei gesetzten Hongkong-Chinesen Wong Coleman mit 3:6, 3:6.

Rodionov, der gegen Ferreira Silva mit einem Tweener zum Gewinn des ersten Satzes das Publikum begeisterte, kämpft nun am Donnerstag gegen den als Nummer vier gesetzten Briten Jacob Fearnley um einen Platz im Hauptfeld. Es wäre nach drei Teilnahmen in Roland Garros (1:3-Siege) die erste bei einem weiteren Major-Turnier für den Niederösterreicher.

Fix dabei sind bereits aus rot-weiß-roter Sicht Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, Julia Grabher sowie dank „protected ranking“ der von einer Verletzung zurückkehrende Filip Misolic. Sebastian Ofner war in der ersten Quali-Runde ausgeschieden.

Tschechen holten Mixed-Titel

Die Tschechen Karolina Muchova und Jakub Mensik haben bereits den Mixed-Bewerb gewonnen und eine Million Dollar (ca. 857.000 Euro) Preisgeld geholt. Das Finale gegen die Schweizerin Belinda Bencic und den Italiener Flavio Cobolli gewannen sie 6:3, 1:6, 10:6. „Es war großartig zu spielen und die US Open so zu beginnen“, sagte Mensik. Das Mixed wird bei den US Open heuer zum zweiten Mal wegen seines Show-Charakters vor dem eigentlichen Grand-Slam-Turnier gespielt.