Lilli Tagger auf den Spuren von Crocodile Dundee

Wir wohnen in einem Hotel in der Nähe vom Times Square. Von dort aus haben wir bisher einen längeren Spaziergang gemacht. Auf den Straßen ist extrem viel los und sie bieten dort auch jede Menge Shows. Das ist schon ziemlich cool.

Wo sind Sie untergebracht und konnten Sie die Atmosphäre der Stadt schon ein wenig aufsaugen?

LILLI TAGGER: Danke der Nachfrage, eigentlich ja (lacht). Aber es stimmt schon, in dieser Stadt ist zu jeder Zeit ein gewisser Lärmpegel vorhanden. Daran muss man sich erst gewöhnen – vor allem, wenn man wie ich aus einer ruhigen Stadt wie Lienz kommt. So gesehen fühlt es sich für mich hier an wie bei Crocodile Dundee.

Die USA sind das Land von Burger und Pommes – darf so etwas überhaupt noch auf Ihrem Ernährungsplan stehen? Obenstehen tut es nicht, aber das muss ja nichts heißen. Nein, natürlich passe ich auf, was ich esse – vor allem vor und während eines Turniers. Aber ich achte jetzt nicht so darauf wie ein Novak Djokovic. Und nach einer Niederlage dienen Burger und Pommes als gutes Frustessen.

Die US Open gelten als der lauteste Grand Slam – kann Sie so etwas aus der Ruhe bringen? Alle sagen, dass es so laut sei, aber ich habe es noch nicht so mitbekommen. Ich habe zwar hier vor zwei Jahren im Juniorinnenbewerb gespielt, doch war da alles anders. Aber prinzipiell denke ich mir, das ist eben New York und wir spielen hier nur einmal im Jahr. Mich kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen – auch nicht meine Gegnerinnen, wenn sie sich ärgern oder so. Das ist für mich nur ein Zeichen dafür, dass es bei ihnen nicht läuft.