Lilli Tagger auf den Spuren von Crocodile Dundee
Tennis-Hoffnung Lilli Tagger spricht vor den US Open im Exklusiv-Interview über Burger als Frustessen, ein spezielles Interview und das Treffen mit einer Ikone.
New York ist angeblich die Stadt, die niemals schläft. Haben Sie gut geschlafen?
LILLI TAGGER: Danke der Nachfrage, eigentlich ja (lacht). Aber es stimmt schon, in dieser Stadt ist zu jeder Zeit ein gewisser Lärmpegel vorhanden. Daran muss man sich erst gewöhnen – vor allem, wenn man wie ich aus einer ruhigen Stadt wie Lienz kommt. So gesehen fühlt es sich für mich hier an wie bei Crocodile Dundee.
Wo sind Sie untergebracht und konnten Sie die Atmosphäre der Stadt schon ein wenig aufsaugen?
Wir wohnen in einem Hotel in der Nähe vom Times Square. Von dort aus haben wir bisher einen längeren Spaziergang gemacht. Auf den Straßen ist extrem viel los und sie bieten dort auch jede Menge Shows. Das ist schon ziemlich cool.
Zur Person
Lilli Tagger, geboren am 17. Februar 2008.
Wohnort: Lienz.
Trainer: Francesca Schiavone, Lorenzo Frigerio.
Aktuelles Ranking: 48.
Größte Erfolge: WTA-Titel Prag 2026, WTA-Finale Jiujiang 2025, Juniorinnensiegerin French Open 2025.
Die USA sind das Land von Burger und Pommes – darf so etwas überhaupt noch auf Ihrem Ernährungsplan stehen?
Obenstehen tut es nicht, aber das muss ja nichts heißen. Nein, natürlich passe ich auf, was ich esse – vor allem vor und während eines Turniers. Aber ich achte jetzt nicht so darauf wie ein Novak Djokovic. Und nach einer Niederlage dienen Burger und Pommes als gutes Frustessen.
Die US Open gelten als der lauteste Grand Slam – kann Sie so etwas aus der Ruhe bringen?
Alle sagen, dass es so laut sei, aber ich habe es noch nicht so mitbekommen. Ich habe zwar hier vor zwei Jahren im Juniorinnenbewerb gespielt, doch war da alles anders. Aber prinzipiell denke ich mir, das ist eben New York und wir spielen hier nur einmal im Jahr. Mich kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen – auch nicht meine Gegnerinnen, wenn sie sich ärgern oder so. Das ist für mich nur ein Zeichen dafür, dass es bei ihnen nicht läuft.
Sie haben kürzlich der New York Times ein Interview gegeben – was wollte der Kollege wissen?
Ja, das war in Cincinnati. Es war eine Geschichte darüber, wer ich bin, woher aus Österreich ich komme und warum ich die Rückhand einhändig spiele. Also keine Fragen, die ich noch nie beantwortet hätte.
Sie haben heuer schon tolle Erfolge feiern können und sind jetzt die Nummer 48 der Welt. Fühlt sich das alles nach wie vor wie ein Traum an oder sind sie schon abgebrühter geworden?
Nein, keinesfalls. Ich lebe gerade meinen Traum und bin gefühlt bei jedem Turnier, bei dem ich gerade erst im Fernsehen zugeschaut habe, jetzt selbst dabei. Und das macht es für mich nach wie vor unglaublich.
Zum US-Open-Auftakt wartet die Deutsche Tamara Korpatsch – ein machbares Los?
Ich habe im Vorjahr zweimal gegen sie gespielt und zweimal gewonnen. Ich weiß, wie sie spielt und sie sollte mich jetzt nicht überraschen können. Aber ich darf sie keinesfalls unterschätzen, sie hat heuer auch ihren ersten WTA-Titel gewonnen und spielt derzeit sehr stark.
Träumen darf erlaubt sein: In der zweiten Runde würde wohl die letztjährige Finalistin Amanda Anisimova warten.
In Amerika gegen eine der stärksten Amerikanerinnen zu spielen, wäre ein Wahnsinn. Natürlich wäre ich krasse Außenseiterin, aber ich gehe immer auf den Platz, um zu gewinnen. Es wäre auf alle Fälle eine unglaubliche Erfahrung und ich werde gegen Korpatsch alles geben, damit es dazu kommt.
Im Doppel treten Sie wie bei den French Open an der Seite von Sara Errani an.
Ja, ihre Standardpartnerin Jasmine Paolini ist noch nicht ganz fit, daher hat sie gefragt, ob ich vielleicht Zeit hätte. Darauf habe ich mit großen Augen geantwortet: ,Du fragst mich, ob ich Zeit habe? Natürlich!!!‘ Ich freue mich schon riesig drauf, weil ich von ihr sehr viel lernen kann.
Sie hatten auch ein Treffen mit Billie Jean King. Wie kam es dazu?
Das war ein Zusammensitzen mit ihr und mehreren jungen Spielerinnen. Sie hat uns erzählt, wie sie sich früher für das Frauen-Tennis eingesetzt hat und dass sie noch mehr junge Menschen zu Sport bringen will. Sie ist eine unglaublich inspirierende Person.