Christian Stocker: „Unbequeme Wahrheiten“ als dürftige Bilanz

Der Bundeskanzler zieht nach seiner Sommertour in Form eines kurzen Videos Bilanz. Die prägenden politischen Debatten des Sommers spart er aus.

Am Dienstag hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) seine Sommertour beendet, am Samstag zieht er Bilanz. Österreich sei ein „wunderbares Land“, lautet die Botschaft eines kurzen Videos, das den Titel „unbequeme Wahrheiten“ trägt. Es gebe nämlich auch Probleme, sagt der Kanzler darin, etwa in den Bereichen Integration, Gesundheitssystem oder Wirtschaft. Er sei aber überzeugt, dass Österreich diese lösen könne.

Eine weitere unbequeme Wahrheit ist: zu diesen Schlüssen hätte der Kanzler auch ohne Gesprächsrunden mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in allen Bundesländern kommen können. Ausgespart hat er dafür zwei andere Bereiche, die die öffentliche Debatte über den Sommer geprägt haben. Einerseits die Rekordhitze und -dürre sowie die damit verbundenen koalitionsinternen Querelen. Andererseits Stockers Äußerungen zum Thema Kinderbetreuung im Rahmen der Sommertour, für die sich der Kanzler mittlerweile entschuldigt hat. Verständlich, dass aus Stockers Sicht nicht ausgerechnet politische Aufregungen von seiner Sommertour überbleiben sollen. Doch ein grober Problemaufriss, gepaart mit Optimismus, aber ohne konkrete Lösungsvorschläge, ist auch nicht ergiebig.

Möglich, dass das Video erst der Anfang ist, Stocker mit Verweis auf seine Sommertour in den kommenden Wochen noch mehr zu sagen hat. Bleibt es aber bei sechs Minuten „unbequeme Wahrheiten“, sollte der Kanzler überlegen, wie er den Sommer 2027 effizienter nutzen kann.