Verhandlung über Dürrehilfen geht ins Finale

Bundeskanzler Stocker stieg in die Gespräche ein. Am Vortag waren Fortschritte erzielt worden. Klimaneutralität bleibt Spaltpilz.

Seit 10 Uhr wird im Bundeskanzleramt wieder über Dürrehilfen und das Klimaschutzgesetz verhandelt. Am Donnerstag hatten sich die Gespräche bis spät in die Nacht angedauert, dabei hatte es eine Annäherung gegeben, wie es von Vertretern der ÖVP und SPÖ hieß. Am Freitag stieg dann auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in die Verhandlungen ein.

Die Teilnahme des Kanzlers deutet darauf hin, dass ein Abschluss bevorsteht. Der Bauernbund hatte schon anfangs der Woche auf ein Machtwort Stockers in den strittigen Fragen des Klimaschutzgesetzes gedrängt, wie dies auch bei den Regierungsverhandlungen der Fall gewesen war. Auch damals hatte es ÖVP-intern Widerstand gegen die Selbstverpflichtung gegeben, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, dennoch wurde sie ins Koalitionsprogramm aufgenommen.

Streit um eine Jahreszahl

Seither hakt es aber an der genauen Formulierung dieses Ziels. Der bisher letzte auf Regierungsebene akkordierte Entwurf scheiterte offenkundig in der Volkspartei am Wirtschaftsbund. Am Donnerstag ließ auch die Bundes-ÖVP via Aussendung wissen, dass sie das Zieldatum als „Gold-Plating“ versteht, also eine Übererfüllung des EU-Ziels der Klimaneutralität bis 2050. Dies würde Standortattraktivität und Arbeitsplätze gefährden, so Generalsekretär Markus Gstöttner. „Dafür steht die Österreichische Volkspartei nicht zur Verfügung.“

Dem entgegnete die für die SPÖ verhandelnde Staatssekretärin Michaela Schmidt am Freitag wie folgt: „Unsere Basis ist das Regierungsprogramm. Darin ist das Klimaziel 2040 ausdrücklich vereinbart. Was liegt, das pickt. Denn wir müssen das Problem an der Wurzel packen, anstatt nur Symptome zu lindern.“ Der Gegenvorschlag der ÖVP am Mittwochabend hatte zwar auch das Zieldatum 2040 enthalten, aber ohne Verbindlichkeit.

Die Industriellenvereinigung gehört auch zu den Warnern eines ambitionierteren Pfads. Er wehre sich gegen eine Übererfüllung von EU-Vorgaben beim Klimaschutz, sagte IV-Chef Georg Knill in Ö1, denn dann würde „Tür und Tor geöffnet für Klimafreaks“. Es bringe dem Klima nichts, „hier Musterschüler zu sein“, meinte Knill.

Feilschen um Höhe der Hilfen

Das löste Ärger bei Schmidt aus: „Ich weiß nicht, wo Herr Knill die letzten Monate war, aber in diesem höllischen Sommer von ,Klimafreaks‘ zu sprechen, ist absurd. Offenbar ist hier eine vernünftige Wortwahl auch zum Hitzeopfer geworden. Als Ökonomin ist mir jedenfalls klar: Auf einem kaputten Planeten gibt es keine florierende Wirtschaft und auch sicher keine florierende Industrie.“

Die Dürrehilfen wurden von SPÖ und Neos mit dem Klimaschutzgesetz verknüpft. Dem Vernehmen nach dürfte es bei diesem am Donnerstag größere Fortschritte gegeben haben als bei dem für die ÖVP so heiklen Klimaschutzgesetz. Allerdings sind bei den Dürrehilfen auch eine Reihe von technischen Fragen der Umsetzung zu klären sowie die exakte Gegenfinanzierung. Im Gespräch war zuletzt ein Volumen von rund 200 Millionen Euro.