Die liebe Familie – oder womit der Kanzler recht hat

Sollte man Familie wie bezahlte Arbeit rechnen? Nein. Aber die Politik und wir als Gesellschaft müssen es Eltern endlich radikal ermöglichen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Der morgendliche Kommentar aus der Redaktion.

Wenn es um die liebe Familie geht, begibt man sich politisch, ja mit diesen Zeilen auch publizistisch, stets auf ein Minenfeld. Auch im 21. Jahrhundert ist sie im politischen Diskurs zumeist noch ein Stickdeckerl-Konstrukt: Mama, Papa, Kind.

Am Muttertag gibt es Gedichte voll Liebe und Selbstgetöpfertes aus dem Kindergarten. Es sei hier nur der Vollständigkeit halber vermerkt: In den Kinderjahren des Autors in den 1970ern waren das zumeist noch bunte Aschenbecher. Zum Vatertag sagen die Kleinen artig: „Danke, dass Du Dich so abkämpfst, um für uns die Brötchen zu verdienen. Auch wenn Du nie da bist, haben wir Dich lieb.“



„Ich würde Kinderbetreuung nicht als unbezahlte Arbeit sehen“, sagte uns Kanzler Christian Stocker diese Woche. Der ÖVP-Chef entschuldigte sich nach landesweiter Empörung von allen Seiten alsbald für seinen Satz, der falsch gewesen sei. Jeder weiß doch: Familie ist, ja, sie macht Arbeit. Und sie ist ein wichtiger Dienst an einer Gesellschaft, die volkswirtschaftlich zunehmend auf Kosten der nächsten Generation lebt.

Am Stickdeckerl steht dann Karriereverzicht, Pensionsknappheit, Altersarmut.

Nachwuchs ist uns wichtig, für die Gesellschaft überlebensnotwendig. Der Staat unterstützt Familien deshalb durch Beihilfen, Kinderbetreuungsgeld, Absetzbeträge, Mehrkindzuschläge ... FPÖ und ÖVP forcieren in Landeskoalitionen sogar ein erhöhtes Kinderbetreuungsgeld, wenn der Nachwuchs nicht in die Krippe gesteckt, sondern daheim versorgt wird. Eine Option, die vor allem Mama zuhause bleiben lässt. Am Stickdeckerl steht dann Karriereverzicht, Pensionsknappheit, Altersarmut. ÖVP und Neos wollen schon die Wahlfreiheit, die aber traditionell und mangels Betreuungsinfrastruktur zumeist eher zur Unfreiheit der Mütter führt. SPÖ und Grüne drängen seit Jahren erfolglos darauf, dass Mama und Papa sich Familienarbeit und Kinderbetreuung zu gleichen Lasten aufteilen – und der Staat hierzu steuernd eingreift.

In einem hat der Kanzler recht: „Familie ist nicht in bezahlter Arbeit zu rechnen.“ Das wird – emotionslos volkswirtschaftlich betrachtet – eine staatlich geförderte, freiwillige Mehrleistung in unserer Gesellschaft bleiben müssen. Anrechenbarkeit von Pensionszeiten? Ein Gehalt oder erhöhtes Betreuungsgeld, wenn die Kleinen daheim großgezogen werden? Das alles würde wohl vor allem weiter die Mütter zurück an den Herd bringen.

Denn das ist die infamste männliche Projektion, um Frauen daheim zu halten und da draußen Karriere zu machen.

In einer Familie sollten Rechte, Pflichten und Leistungen von allen übernommen werden: Mama, Papa, Kind. Und wir sollten uns in unserer Stickdeckerl-Idealisierung endlich von diesem Klischee verabschieden: dass es für die Kleinen am besten ist, wenn sie vor allem von den „liebevollen Müttern“ großgezogen werden. Denn das ist die infamste männliche Projektion, um Frauen daheim zu halten und da draußen Karriere zu machen. Die Politik und wir als Gesellschaft müssen es Eltern endlich radikal ermöglichen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.