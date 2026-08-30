„Der Start auf der Dolomitenhütte war eine harte Probe“

Der Schnee kam in diesem Jahr sehr spät, erst rund um Weihnachten. Juraj und ich waren überfordert, weil wir nicht aus der Tourismusbranche kamen und zudem mit 23 und 27 Jahren noch sehr jung waren. Als unser Koch dann auf einen kurzen Heimaturlaub fuhr und nicht mehr wiederkam, wurden wir auf eine harte Probe gestellt, da viele interessierte Augen auf die neuen Besitzer der Dolomitenhütte gerichtet waren.

Zusammen mit ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Juraj haben Sie sie gekauft und noch vor Jahresende 2007 aufgesperrt. Wie ist die erste Saison verlaufen?

Ich wollte an diesem Tag den Panoramaklettersteig gehen und traf auf Albert Thenius, eine Bergsteigerinstitution in Osttirol. Thenius erkannte in mir sofort die unpassend ausgerüstete Städterin, die er nicht allein gehen lassen konnte. Ich hatte nämlich nichts zu trinken mit, Thenius hingegen zwei Liter Wasser. Unser Gespräch war nicht allzu ausführlich, aber seit diesem Tag weiß ich alles über den Zusammenhang zwischen Wasser, Bergen und Klettern (schmunzelt). Auf dem Heimweg kehrten wir in der Dolomitenhütte ein, wo wir erfuhren, dass die Hütte bald zum Verkauf stehen würde.

SCARLET OLESOVA: In meiner damaligen Firma in Deutschland war ich unter anderem für die Einarbeitung von Mitarbeitern zuständig. Dabei kam ich mit einem Osttiroler in Kontakt, mit dem ich privat dann auch klettern gegangen bin. Dieser Osttiroler, Thomas Gaisbacher, mit dem ich später auch lange liiert war, lud mich in seine Heimat, in die Bergwelt Osttirols ein. Dann kam der 3. Juli 2007, ein für mich ausgesprochen markanter Tag.

Sie sind nun fast 20 Jahre in Osttirol. Wie waren die Anfänge?

Das klingt nicht nach Hüttenidylle. Wie haben Sie diese Situation gemeistert? Juraj hat gekocht und hatte dabei Kopfhörer auf, Standleitung nach Deutschland zu unserer Mutter Eva. Mama hat quasi per Telefon mitgekocht, ich war im Service. In diesen Wochen haben wir beide rund zehn Kilogramm abgenommen, aber wir haben es irgendwie geschafft. Es war eine sehr prägende, schwierige und anspruchsvolle Zeit.

Was würden Sie fast 20 Jahre später zu Ihrem jüngeren Ich sagen? Hut ab, Scarlet und Juraj! Heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr so gut hinbekommen. Das größte Problem war die Integration. Ich habe für mich gelernt, dass man Integration nicht im Außen suchen darf, sondern dass diese von innen kommen muss, und dafür braucht es hundertprozentige Selbstverantwortung.

Selbstverantwortung und jede Menge Disziplin. Wie schaut ein normaler Tag in Ihrem Leben aus? Ich stehe ausnahmslos jeden Tag um 4.30 Uhr auf und arbeite im Schnitt 70 Stunden pro Woche, wobei die Nachmittage meiner Tochter Anastasia gehören. Sechsmal pro Woche unterrichte ich Yoga, der Samstag ist meist bewegungsfrei. Da entspanne ich mich, setze mir Kopfhörer auf, bilde mich auf diese Weise fort und mache währenddessen Strudel, Kuchen und Schlipfkrapfen für die Dolomitenhütte. Seit der Geburt von Anastasia bin ich nicht mehr im Service aktiv und arbeite im Hintergrund.

Sie zeigen sich reflektiert und selbstkritisch, sprechen von Grundwerten und Veränderung, die Ihr Geschäftsleben begleiten. Welche Einschnitte gab es in den letzten Jahren? Wirtschaftlich gesehen hat sich durch Corona sehr viel verändert, auch unser Geschäftsmodell. Juraj und ich betreiben nicht nur mit 20 bis 25 Mitarbeitern die Dolomitenhütte, sondern auch das Waldhotel Bad Jungbrunn, dem die Akademie „Fokus der Sinne“ angeschlossen ist. In allen Häusern gilt: „Klarheit geht vor Harmonie“. Zudem ist Juraj Shaolin-Qigong-Lehrer, und ich unterrichte Yoga. Wir leben in einer Zeit mit vielen Brüchen und Übergängen. Unsere langfristig gedachte Arbeit sehen wir als Brücken, um einen guten Umgang mit den Herausforderungen der Zeit zu finden. Brücken deren Pfeiler Ernährung, Bewegung, Ruhe, Ästhetik, Mentales und die Chemie im Körper sind. An Orten ohne Ablenkung, ohne Reizüberflutung. An Orten, wie der Dolomitenhütte.