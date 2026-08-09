Dass diese Weltmeisterschaft so gut läuft, damit habe ich ehrlich gesagt selbst nicht gerechnet. Ich war gut vorbereitet und habe gewusst, dass ich vorne mitmischen kann. Mit zwei Goldmedaillen im Massenstart (9 km) und der Mixed-Staffel sowie einer Bronzenen im Sprint (6 km) nachhause zu fahren war schon überwältigend.

À propos Biathlon Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft: Bei der letzten Weltmeisterschaft im deutschen Arber im Februar und März haben Sie gleich dreimal Edelmetall gewonnen.

Genau, schließlich wartet eine spannende Wettkampfsaison auf uns. Neben den normalen Rennen steht im Februar 2027 die Europäische Jugendolympiade in Rumänien auf dem Programm und gleich anschließend findet noch in Polen die Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft im Biathlon statt.

SELINA GANNER: Ich trainiere momentan täglich und war vergangene Woche mit meiner ÖSV-Trainingsgruppe in Hochfilzen. Ab morgen, Montag, sind wir dann in Ramsau am Dachstein und haben dort einen Trainingskurs. Wir sind rund acht Athletinnen und Athleten, wobei ich die Jüngste bin. Ein paar Kolleginnen und Kollegen haben sogar schon einige Weltcup-Starts in den Beinen.

Im Juli haben Sie die 4. Klasse der HAK in Lienz abgeschlossen und derzeit Ferien. Wie sehen Ihre freien Tage aus?

Die Latte liegt bereits sehr hoch. Wo soll der sportliche Weg von Selina Ganner hinführen? Natürlich träumt jede Sportlerin davon, einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen und Weltcup zu laufen, so auch ich, aber bis dorthin ist es noch ein weiter Weg. Es heißt einfach, einen Schritt nach dem anderen zu machen und konsequent zu arbeiten und zu trainieren. Ein Jahr werde ich noch in der Jugendklasse gewertet, dann rücke ich zu den Juniorinnen auf. Es folgen zwei Jahre bei den Juniorinnen, und in Folge kommt man in die Allgemeine Klasse, also den Weltcup, wenn alles passt.

Klingt nach einem schwierigen Unterfangen. Ja, auch wenn in Österreich der Biathlon-Nachwuchs generell etwas schwächelt, ist es trotzdem schwierig, in den Weltcup zu kommen. Aber es ist natürlich ein Ziel, das ich anvisiere.

À propos anvisieren, das kommende Schuljahr 2026/27 wird nicht nur sportlich anspruchsvoll, sondern auch beruflich und privat. Was kommt alles auf Sie zu? Es gilt, die fünfte Klasse der HAK noch positiv abzuschließen und erfolgreich die Matura zu machen. Aufgrund meiner vielen Fehlstunden ist das nicht ganz einfach, wobei ich mich an dieser Stelle bei der Schulleitung der HAK Lienz bedanken möchte, dass ich alle Trainingskurse und Rennen wahrnehmen kann. Außerdem haben die drei fünften HAK-Klassen am 19. September in der Debant ihren Maturaball, da möchte ich natürlich auch bestmöglich mithelfen. Und nicht zuletzt mache ich derzeit noch den Führerschein.