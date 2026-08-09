„Die Kombi aus Langlauf und Schießen ist lässig“
Selina Ganner (18) ist auf dem besten Weg, in die Fußstapfen von Lisa Hauser zu treten. Die Obertilliacherin hat drei Medaillen bei der Juniorenweltmeisterschaft gewonnen.
Im Juli haben Sie die 4. Klasse der HAK in Lienz abgeschlossen und derzeit Ferien. Wie sehen Ihre freien Tage aus?
SELINA GANNER: Ich trainiere momentan täglich und war vergangene Woche mit meiner ÖSV-Trainingsgruppe in Hochfilzen. Ab morgen, Montag, sind wir dann in Ramsau am Dachstein und haben dort einen Trainingskurs. Wir sind rund acht Athletinnen und Athleten, wobei ich die Jüngste bin. Ein paar Kolleginnen und Kollegen haben sogar schon einige Weltcup-Starts in den Beinen.
Also viel unterwegs schon in Vorbereitung auf den kommenden Winter?
Genau, schließlich wartet eine spannende Wettkampfsaison auf uns. Neben den normalen Rennen steht im Februar 2027 die Europäische Jugendolympiade in Rumänien auf dem Programm und gleich anschließend findet noch in Polen die Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft im Biathlon statt.
À propos Biathlon Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft: Bei der letzten Weltmeisterschaft im deutschen Arber im Februar und März haben Sie gleich dreimal Edelmetall gewonnen.
Dass diese Weltmeisterschaft so gut läuft, damit habe ich ehrlich gesagt selbst nicht gerechnet. Ich war gut vorbereitet und habe gewusst, dass ich vorne mitmischen kann. Mit zwei Goldmedaillen im Massenstart (9 km) und der Mixed-Staffel sowie einer Bronzenen im Sprint (6 km) nachhause zu fahren war schon überwältigend.
Die Latte liegt bereits sehr hoch. Wo soll der sportliche Weg von Selina Ganner hinführen?
Natürlich träumt jede Sportlerin davon, einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen und Weltcup zu laufen, so auch ich, aber bis dorthin ist es noch ein weiter Weg. Es heißt einfach, einen Schritt nach dem anderen zu machen und konsequent zu arbeiten und zu trainieren. Ein Jahr werde ich noch in der Jugendklasse gewertet, dann rücke ich zu den Juniorinnen auf. Es folgen zwei Jahre bei den Juniorinnen, und in Folge kommt man in die Allgemeine Klasse, also den Weltcup, wenn alles passt.
Klingt nach einem schwierigen Unterfangen.
Ja, auch wenn in Österreich der Biathlon-Nachwuchs generell etwas schwächelt, ist es trotzdem schwierig, in den Weltcup zu kommen. Aber es ist natürlich ein Ziel, das ich anvisiere.
À propos anvisieren, das kommende Schuljahr 2026/27 wird nicht nur sportlich anspruchsvoll, sondern auch beruflich und privat. Was kommt alles auf Sie zu?
Es gilt, die fünfte Klasse der HAK noch positiv abzuschließen und erfolgreich die Matura zu machen. Aufgrund meiner vielen Fehlstunden ist das nicht ganz einfach, wobei ich mich an dieser Stelle bei der Schulleitung der HAK Lienz bedanken möchte, dass ich alle Trainingskurse und Rennen wahrnehmen kann. Außerdem haben die drei fünften HAK-Klassen am 19. September in der Debant ihren Maturaball, da möchte ich natürlich auch bestmöglich mithelfen. Und nicht zuletzt mache ich derzeit noch den Führerschein.
Ein straffes Programm. Bleibt da überhaupt ein wenig Zeit für Urlaub oder Freizeit im Allgemeinen?
Ende August werde ich mit meiner Familie ein paar Tage Urlaub machen, und während des Schuljahres finden sich manchmal ein paar freie Tage (schmunzelt). Aber, wenn ich Schule habe, trainiere ich nach dem Heimkommen auch beinahe täglich. Acht bis zwölf Stunden wöchentlich sind es schon.
Durch Ihre Eltern, Renate und Norbert Ganner, bekannte Gesichter der österreichischen Langlaufszene, sind Sie sehr früh mit dem Langlaufsport in Berührung gekommen. Wie führte der Weg schließlich zum Biathlon?
Bis zu meinem 15. Lebensjahr bin ich tatsächlich „nur“ langelaufen, habe auch Rennen bestritten, aber als ich erstmals Biathlon probiert habe, war es um mich geschehen. Diese Kombination aus Langlaufen und Schießen finde ich lässig, richtig cool und macht mir riesigen Spaß. An Langlaufrennen nehme ich jedoch immer noch sehr gerne teil.
Also keine flatternden Nerven am Schießstand?
Natürlich kommt es auf die Tagesverfassung an, aber im Normalfall bin ich im Schießstand ziemlich fokussiert und kann meine Leistung abrufen. Da ist Zuschauen, zum Beispiel bei der Mixed-Staffel, schon viel schlimmer. Da kann ich nicht hinschauen, muss mich anderwärtig beschäftigen.
Wo liegen Ihre Stärken?
Ich würde sagen, dass ich auf den Schlussrunden stark laufe und auch bei der Schießgeschwindigkeit in der letzten Saison gute Fortschritte gemacht habe. Generell ist zu sagen, dass in der Saison 2025/26 in allen Bereichen sehr viel weitergegangen ist.
Zur Person
Selina Ganner ist 18 Jahre alt, lebt in Obertilliach und ist im ÖSV-B-Kader der Biathleten. Sie besucht die HAK Lienz, wird 2027 maturieren und hat heuer bei den Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften im Biathlon zweimal Gold (Massenstart, 9 km und Mixed-Staffel) und einmal Bronze (Sprint, 6km) gewonnen.
Die 1,68 Meter große Osttirolerin zählt zu den großen Nachwuchshoffnungen im österreichischen Biathlonsport.
Haben Sie Vorbilder?
Als Kind habe ich mir immer Biathlon-Bewerbe im Fernsehen angeschaut und Lisa Hauser, die heuer aufgehört hat, die Daumen gedrückt. Ich durfte sie einmal kurz persönlich kennenlernen. Lisa ist nicht nur sehr sympathisch, sondern auch mein Vorbild.
Was gibt es noch zu sagen?
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich so großartig unterstützen. Zum einen bei meinen Eltern und meiner Familie, ohne deren Unterstützung das alles nicht möglich wäre. Und zum anderen bei meinen Trainern, besonders Schießtrainer Joe Obererlacher, einem Obertilliacher, und meinen Sponsoren.