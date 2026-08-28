Initiative in Graz-Geidorf fordert Entsiegelung des öffentlichen Raums

Vor dem Hintergrund der heurigen Hitzewelle, fordert Nachbarschaftsinitiative kleinräumige Begrünung mit Blühstreifen und Bäumen. Wo Asphalt nicht notwendig ist, soll er weichen.

Die Mitglieder der Nachbarschaftsinitiative markierten kleine Flächen, die aus ihrer Sicht ohne Einschränkung für Verkehrsteilnehmer entsiegelt werden könnten

Mit einer plakativen Aktion hat die Nachbarschaftsinitiative „Wir gestalten Geidorf“ kürzlich auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Mit Farbe wurden im Viertel kleine Asphaltflächen markiert, die ohne oder ohne nennenswerte Einschränkung für Verkehrsteilnehmer entsiegelt werden könnten. Möglich wäre das laut den Initiatoren etwa an der Kreuzung Humboldtstraße/Körblergasse, wo seit Jahren die Pflanzung eines Baums gefordert wird.. Die Idee dahinter: Es muss nicht gleich ein großer Park sein, auch viele kleine grüne Ecken und Blühstreifen tragen dazu bei, dass sich die Stadt weniger aufheizt.

Aufmerksam macht man auf das Thema vor dem Hintergrund der heurigen Hitzewelle, die alle bisherigen Rekordwerte gesprengt hat. Im dicht verbauten Stadtgebiet folgen auf Hitzetage oft Tropennächte. Beton und Asphalt tragen wesentlich dazu bei, dass es auch in der Nacht nicht abkühlt. „Wir gestalten Geidorf“ hofft auf kleine Neuzugänge in Sachen Grünraum im Viertel und darauf, dass die Aktion Nachahmer in anderen Grätzeln findet.