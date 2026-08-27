In der Steiermark werden täglich große Flächen zubetoniert. Förderungen sollen die Entsiegelung voranbringen, doch in der Praxis hält sich der Rückbau in Grenzen.

Laut Daten des Österreichischen Raumordnungsgesetzes (ÖROK) verbaute die Steiermark zwischen 2022 und 2025 täglich eine Fläche von fast zwei Fußballfeldern, konkret 1,2 Hektar pro Tag – etwa für Siedlungen und Infrastruktur. Etwa die Hälfte davon wurde versiegelt, also mit einer undurchlässigen Schicht überzogen (wir berichteten).

Versiegelte Böden bilden Hitzeinseln und können keinen Niederschlag aufnehmen, wodurch der Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Lebewesen zerstört wird. Weil das Wasser nicht versickern kann, steigt die Hochwassergefahr und es entsteht kein neues Grundwasser. Der Ruf, Sünden der Vergangenheit rückgängig zu machen und versiegelte Flächen wieder aufzubrechen, wird vor allem in Hitzesommern wie dem heurigen immer lauter. „Mit der Entsiegelung können Bodenfunktionen, die durch die Versiegelung zerstört wurden, zumindest teilweise zurückgeholt werden“, sagt Simon Pories, Bodenschutzsprecher des WWF.

Landesförderung für Entsiegelung als „Zuckerl“

Vom Land Steiermark gibt es eine Förderung für Bodenentsiegelung ab 250 m² aus der Wasserbauabteilung. In der Praxis wird diese laut Maximilian Gutjahr, Sprecher der ÖVP-Landesrätin Simone Schmiedtbauer, hauptsächlich von Gemeinden beantragt. Diese können die Landes- mit der Bundesförderung kombinieren. Denn: Die Entsiegelungsförderung sei eher als „Zuckerl“ zu verstehen, bei dem der „Nutzen für den Einzelnen überschaubar“ sei. Lediglich ein paar wenige Gemeinden hätten die Förderung letztes Jahr beantragt. „Mit der Förderung werden nicht im großen Stil Böden wiederhergestellt. So realistisch muss man sein“, so Gutjahr.

Mit der Förderung werden wir nicht im großen Stil Böden wiederherstellen. So realistisch muss man sein. — Maximilian Gutjahr , Sprecher von Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP)

Wie viel Fläche in der Steiermark tatsächlich entsiegelt wird, ist schwer zu sagen, da es keine flächendeckende Datenbank dazu gibt. Der VCÖ (ehemals Verkehrsclub Österreich) hält Best-Practice-Beispiele fest: Der Dorfplatz Neudau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde, wie berichtet, fast gänzlich entsiegelt und über 100 Stauden und 73 Bäume gepflanzt. Am Hauptplatz in Leoben wurden 18 Bäume nach Schwammstadtprinzip gepflanzt.

„Entbürokratisierung“ beim neuen Baugesetz

Ob die momentan verhandelte Bau- und Raumordnungsnovelle konkrete Maßnahmen zur Bodenentsiegelung bringen wird, steht offen. Bei Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) wird auf die laufenden Verhandlungen verwiesen. Die Novellierung des Baugesetzes soll „Entbürokratisierung, Deregulierung und Vereinfachung“ bringen. Außerdem wird darauf verwiesen, dass die Versiegelung seit 2023 rückläufig sei und damit der Trend in die richtige Richtung gehe.

Pories (WWF) erinnert an das Nachhaltigkeitsziel, das schon seit 24 Jahren verfehlt wird. Es sieht einen bundesweiten Verbau von 2,5 Hektar täglich vor: „Allein Oberösterreich und die Steiermark würden täglich 2,5 Hektar erreichen. Das Nachhaltigkeitsziel gibt es auf dem Papier, wird aber in der Raumplanung nicht berücksichtigt.“

Graz: Entsiegelungsförderung als Umweltanpassung

Auch die Stadt Graz fördert seit Anfang 2025 die Bodenentsiegelung. Hier werden bereits Flächen ab 20 m² mit 50 Euro pro Quadratmeter gefördert. Außerdem liegt der Fokus bei der Klimawandelanpassung. Laut Nicole Kuss (Umweltamt) könnten bereits kleine Flächen einen Unterschied machen. Die Hitzeperiode habe sich in Form vermehrter Anträge spürbar gemacht: „Die Leute entwickeln mehr Bewusstsein für den Klimawandel.“

Die Entsiegelung steht in keinem Verhältnis zu dem, was verbaut wird. — Simon Pories , Bodenschutzsprecher des WWF

Der Vorplatz des Museums der Wahrnehmung (MUWA) wurde etwa umgestaltet. Eine Pflasterung aus Granitkleinsteinen erlaubt nun die Versickerung von Regenwasser, die für Böden so wichtig ist. Frisch gepflanzte Bäume regulieren die Hitze und spenden Schatten. Außerdem wurden der Platz am Sigmundstadl, die Maiffredygasse und die Neuholdaugasse umgestaltet.

Entsiegelung in keinem Verhältnis zur Versiegelung

Pories sieht Förderungen für Entsiegelungen grundsätzlich sinnvoll. Aber: „Aus unserer Sicht müsste das noch deutlich erhöht und systematisch verankert werden.“ Denn: „Die Entsiegelung steht in keinem Verhältnis zu dem, was verbaut wird. Die Treiber der Verbauung müssen eingeschränkt werden.“ Entsiegelung sei vor allem in Städten eine wichtige Anpassung, aber sie löse das Raumplanungsproblem, dass immer auf grüner Wiese gebaut wird, nicht.