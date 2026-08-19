Zu hoher Bodenverbrauch: WWF fordert in Zahlen gegossene Bodenschutz-Ziele, klare Grenzen für neue Betriebsflächen und Straßen, eine Stärkung der Ortskerne sowie einen besseren Schutz unverbauter Böden

WWF stellt im neuen „Bodenreport 2026“ den Bundesländern ein vernichtendes Zeugnis aus. Im Forum der Kleine Zeitung schließen sich viele der Kritik an – ein paar kontern ihr aber auch.

Nicht „solide“ und schon gar nicht „vorbildlich“ verhalten sich die österreichischen Bundesländer laut „WWF-Bodenreport 2026“, wenn es um Verbrauch und Versiegelung der Böden geht. Im Schnitt werden die Bemühungen als „lückenhaft“ bewertet, mit Ausreißern nach unten – wie beispielsweise Kärnten. Als „kritisch“ schätzt die Umweltorganisation die Lage dort ein.

Das Raumordnungsreferat des Landes Kärnten lässt diese Kritik nicht auf sich sitzen und bezeichnet sie am Mittwoch als „unhaltbar und falsch“. Das Gegenargument lautet: Die Bewertung erfolge nicht anhand von offiziellen Daten, sondern auf einem selbst erfundenen Bewertungssystem. Sowohl in Kärnten (Chaletdorf auf der Hochrindl) als auch in der Steiermark („Grebenzen Lodges“ in St. Lambrecht) führt WWF Chaletdörfer als Negativbeispiele an. Abgelegene Flächen würden verbaut, Ortskerne geschwächt und die Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr verstärkt werden, so die Begründung.

WWF-Noten für die Bundesländer Vorarlberg 3,6 - Tirol 3,6 - Salzburg 3,1 - Oberösterreich 4,2 - Kärnten 4 - Steiermark 3,3 - Niederösterreich 3,2 - Wien 3,9 - Burgenland 3,3

In diesem Punkt stimmen auch Teile der Kleine-Zeitung-Community der Umweltorganisation zu. „Wen wundert es. Heute muss jeder Neureiche sein eigenes Chalet haben“, kritisiert beispielsweise „rescador“.

Der Bodenverbrauch ist zu hoch

Auch einigen anderen Foristen bereiten der hohe Bodenverbrauch und die Versiegelung sorgen. „Genervt“ zeigt sich genervt: „Die Steiermark hat schon immer gern alles, was nur irgendwie möglich ist, durch irgendwelche Projektentwickler zubauen lassen. Auf der Strecke bleiben wir Menschen, die hier wohnen. Gewerbebauten wohin man schaut, statt vorausschauender Planung.“

Auch aus Lärnten gibt es von „earlofcarinthia“ klare Worte: „Unsere schönsten Plätze werden mit Zweitwohnsitzen zugepflastert und die Politik schaut zu.“

Wir leben, als gäbe es kein Morgen. Unsere Generation hinterlässt den nächsten Generationen fast unlösbare Probleme. — future4you

„ClavaMentis“ richtet seinen Blick nicht nur auf Privateigentum: „Während unsere Innenstädte unter Leerständen leiden, werden weiterhin Fachmarktzentren auf der grünen Wiese genehmigt. Bildungszentren entstehen auf unversiegelten Flächen, während Altbauten leer stehen. Photovoltaik wird auf Feldern errichtet, obwohl unzählige Dächer ungenutzt bleiben. Gleichzeitig werden Umwidmungen und Großprojekte wie die 380-kV-Leitung in Kärnten vorangetrieben – mit enormen Eingriffen in Natur und Landschaft und Kosten, die letztlich die Bürger über Netzgebühren und Steuern mittragen. [...]“ Boden sei nicht beliebig vermehrbar. „Was einmal versiegelt ist, ist für Generationen verloren. [...]“.

„future4you“ findet, dass „wir leben, als gäbe es kein Morgen. Egal, ob es der Bodenverbrauch ist, ob es die Zerstörung der Umwelt ist, ob es die Schulden sind, ob es die auf Dauer unfinanzierbaren Pensionen sind, unsere Generation hinterlässt den nächsten Generationen fast unlösbare Probleme.“

An die Kritiker: „Was ist eure Position?“

Doch es gibt auch Gegenstimmen, die Investitionen bzw. Bauprojekte begrüßen. Konkret mit Blick auf das von WWF kritisierte Chaletdorf in Murau kontert „cherichera1“: In unserem Bezirk sind solche touristischen Investitionen unbedingt notwendig. Mit diesem Projekt in St. Lambrecht sind auch die getätigten Investitionen rund um die Grebenzen sinnvoll abgesichert. Dafür gebührt der Marktgemeinde St. Lambrecht ein großes Lob.“

„Zoopora“ will mit seinem Kommentar die Kritiker zum Nachdenken anregen: „An alle, die ganz vorne beim Kritisieren dabei sind. Wie ist eigentlich die eigene Position: 30m² Wohnfläche sind genug für jeden – wer wohnt auf mehr? Einfamilienhäuser sind eine Schande in Bezug auf Versiegelung – wer wohnt in einem? Wer kauft in Einkaufszentren? Autobahnen, Flughäfen und Bahngleise – wer benutzt die? Lagerhallen für den Versandhandel – wer kauft bei Amazon? [...] Also wie so oft: Der Standort bestimmt den Standpunkt.“

Und „LaMagra73“ lastet WWF an, dass sie „ständig Äpfel mit Birnen vergleichen (leerstehende Wohnungen in Innenstädten vs. Einfamilienhäuser) [...]“.