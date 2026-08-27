Nächster Bestewert für das Fine-Dine-Restaurant „Rouge Noir“ im Neusacherhof am Weissensee. Das Falstaff-Magazin vergab erstmals vier Gabeln und 95 Punkte an Stefan Glantschnig.

Stefan Glantschnig darf sich über eine neue Top-Bewertung freuen

Beim Falstaff ist man aus dem Schwärmen fast nicht mehr herausgekommen. „Rotfeder mit Tomaten-Ponzu, Kapernblättern und Yuzu, dazu aufregend gute Räucherfisch-Brandade und luftig-lockere Buchteln zum Tunken. Wunderbar puristisch: Alpensaibling minimal gegart und kalt geräuchert mit Saiblingskaviar und Shisosud mit Lauchöl. Perfekt. Die Leber des Fisches – mit Auslese-Gelee, Rumrosinen und Macadamianuss – könnte fast als Gänselebergang durchgehen.“ Keine Überraschung, dass das „Rouge Noir“ von Stefan Glantschnig auch mit einem neuen Bestwert von vier Gabeln und 95 Punkten versehen wurde. Zwei Punkte mehr als noch im aktuellen Falstaff Restaurant Guide.

© J_schmuecking Die Rotfeder ist besonders gut angekommen

Der Fisch kommt ausschließlich aus dem Weissensee, begleitet jedoch von Produkten und Aromen aus aller Welt. Dafür arbeitet Glantschnig eng mit dem einzigen Berufsfischer des Weissensees Fischer Markus Limarutti zusammen. Beheimatet ist das „Rouge Noir“ im ersten Stock des Neusacherhofs direkt am Ufer des Weißensees mit Panoramafenster und spektakulärer Aussicht auf den See. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Besonders schön ist, dass unser neues Konzept auch von den Gästen so gut angenommen wird. Das motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, sagt Glantschnig.

Geöffnet hat das „Rouge Noir“ noch bis 18. Oktober von Donnerstag bis Samstag jeweils abends ab 18 Uhr auf Reservierung. Das Menü kostet 248 Euro.