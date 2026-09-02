Waffenrad-Verein: „Die alte Technik ist einfach sensationell“

In unserem Format „1001 Verein“ suchen wir die skurrilsten und einzigartigsten Vereine in der Steiermark und in Kärnten. Zum Auftakt: Die Freunde der Waffenräder.

Robuster Rahmen, Original-Scheinwerfer und ein Gang: Die alten Fahrräder aus der Waffenfabrik Steyr (auch bekannt unter dem Namen Waffenräder) gehören zur österreichischen Geschichte wie das Wiener Schnitzel oder die Puch-Mopeds. Die Faszination Waffenrad hat es besonders 25 Personen in Knittelfeld angetan. So sehr, dass sie im Jahr 2007 einen eigenen Verein zu diesem Thema gegründet haben: die „Freunde der Waffenräder Knittelfeld“.

„Entstanden ist alles aus Zufall. Ein paar von uns hatten Waffenräder daheim, irgendwann sind wir gemeinsam damit gefahren. Es hat allen Spaß gemacht – und diese Tradition wollten wir pflegen", schildert Obmann Gernot Marcher, der von der alten Technik fasziniert ist. „Viele Räder hier sind über 100 Jahre alt und wahnsinnig robust. Mit ihnen zu fahren ist entspannend und entschleunigend.“ Was für sie das Waffenrad besonders macht, wie man Vereinsmitglied werden kann und warum das Waffenrad laut Marcher nicht nur einen, sondern eigentlich drei Gänge hat, sehen Sie im ersten Video unseres neuen Formats „1001 Verein“.