Chaletdörfer: Ist das Wirtschaft oder kann das weg?

Chaletdörfer sollen kleinen Gemeinden neues Leben einhauchen. In der Bevölkerung regt sich jedoch Widerstand gegen die Tourismus-Hochburgen. Wer gewinnt hier?

Ruhig soll es sein, abgeschieden, fast schon kitschig idyllisch. Urlaub in Österreich folgt einer klaren Vorstellung. Eine Erhebung der Marketing-Organisation Österreich Werbung zeigt: Jeder zweite Urlauber fährt nach Österreich wegen der Berge, 36 Prozent wegen der Landschaft. Seit Jahren sprießen deswegen Chaletdörfer aus den Almböden. Umweltschützer sehen darin weniger erfolgreichen Tourismus, als viel mehr eine Gefahr für die Natur.

Laut Statistik Austria nahmen Chaletdörfer im Jahr 2024 bundesweit eine Fläche von 400 Fußballfelder ein. Der gesamte Siedlungsraum in Österreich lag damals bei 11.500 Quadratkilometer. Also viel Lärm um wenig Fläche? „Es geht nicht um die Quantität der verbrauchten Fläche, sondern um die Qualität“, sagt Simon Pories, Bodenschutzsprecher vom WWF. Soll heißen: Chaletdörfer entstehen meist auf grünen Wiesen oder unverbauten Flächen, werden somit eine Belastung für die Natur. Arthur Schindelegger, Experte für Raumplanung an der Universität für Bodenkultur, sagt: „Das ist wenig sinnvoll, führt zu Unmut in der Bevölkerung, auch weil derartige Bereiche nicht für den Wohnbedarf der Einwohner erschlossen werden“.

Rettet das Chaletdorf den Ort?

Die Diskussion um Chaletdörfer ist Teil eines harten Kampfes. Nämlich: Tourismus gegen Umweltschutz. Gerade in Österreichs Urlaubsregionen wird diese Rivalität erbittert geführt. So auch im steirischen St. Lambrecht. Die „Grebenzen-Lodges“ – ein Chaletdorf auf 1020 Meter Höhe, direkt am Fuße der Skipiste Grebenzenhöhen – sind für den WWF ein Negativbeispiel für den steirischen Bodenverbrauch. „Dieses mittlerweile 50 Hütten umfassende Feriendorf wird abseits der bestehenden Ortsstrukturen errichtet. Der Ortskern wird geschwächt, die Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr verstärkt“, heißt es im WWF-Bodenreport.

Arthur Schindelegger von der Boku

Friedrich Sperl – Bürgermeister von St. Lambrecht – wehrt sich. „Das kommt so herüber, als hätten wir uns bei diesem Projekt nichts gedacht, doch das Gegenteil ist der Fall“, sagt er bereits beim Aufkommen der Kritik zur Kleinen Zeitung. Das Projekt sei wichtig für die Tourismusentwicklung, bringe ganzjährige Gäste. „Wenn man so etwas nicht will, muss jemand festlegen, dass ländliche Gemeinden kein Recht mehr zu leben haben. Dann bauen wir an der Bezirksgrenze einen Zaun und die Leute können hereinschauen und uns fotografieren, als wären wir Steinzeitmenschen“, so Sperl.

© Josef Fröhlich Friedrich Fritz Sperl Bürgermeister St. Lambrecht

Raumplaner Schindelegger meint, Unterkünfte innerhalb von Orten würden Gemeinden tatsächlich beleben können, hätten positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung von kleinen Gemeinden. Abgelegene Chaletdörfer seien hingegen für die Gemeinden mehr Kostenfalle als Einnahmequelle.

Wenn der Widerstand zunimmt

So geschehen in Rauris in Salzburg. 2019 wurde mit dem Bau eines Chaletdorfs begonnen, große Fortschritte gab es nicht, die gesetzlichen Baufristen verstrichen – auch weil Investoren regelmäßig mit der Finanzierung Schwierigkeiten hatten. Die 43 Chalets müssen nach mehreren Klagen der Bevölkerung bis spätestens 1. November 2026 abgerissen werden. Schindelegger sagt: „In der Niedrigzinsphase waren Chaletdörfer für Entwickler ein lukratives Geschäftsmodell, aber mittlerweile hat sich auch hier der Wind gedreht“.

Wieso braucht es keine Umweltverträglichkeitsprüfung? Befindet sich das Chaletdorf in einer normalen Lage außerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebietes braucht es erst ab 500 Betten oder einer Fläche von mindestens drei Hektar eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Viele Betreiber umgehen diese, indem sie die Bettenanzahl knapp unterschreiten.

Gegenwind kommt teilweise auch aus der Bevölkerung. Einer, der erfolgreich gegen ein Chaletdorf kampagnisiert hat, ist Alexander Vukovic. 2024 wollte ein Bauunternehmen gemeinsam mit dem Bürgermeister ein Chaletdorf mit 230 Betten in Vukovics Einwohnergemeinde Hochneukirchen (NÖ) errichten. „Geplant war, dass das Chaletdorf 40 Meter neben unserem Haus entsteht, die schöne Alm hätte zugepflastert werden sollen“, sagt er. Die Bürger wehrten sich gegen das Projekt. Am Ende wurde das Chaletdorf abgesagt. „Das hat uns der Bürgermeister bis heute nicht verziehen“, sagt Vukovic.

Im Ennstal und Ausseerland schlug das Thema in den Jahren zwischen 2019 und 2022 hohe Wellen. Besonders heiß wurde um das Chaletdorf am Hauser Kaibling diskutiert, Bürgerproteste formierten sich, die letztendliche Errichtung war einer der Gründe, warum die ÖVP ihren Bürgermeistersessel in Haus im Ennstal verlor. Unmut regte sich auch rund um das Narzissendorf Zloam am Grundlsee. Beide Projekte sind mittlerweile Teil des touristischen Angebots und werden zumindest öffentlich nicht mehr thematisiert. Insgesamt wurde es um diese Angelegenheit sowohl im Ennstal, als auch im Ausseerland sehr ruhig. Viele damals angedachte Projekte wurden auch nie realisiert, unter anderem aufgrund der steigenden Baukosten und Zinserhöhungen.