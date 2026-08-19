Ex-Skiweltmeister bricht sich bei Radsturz Oberschenkelhals

Hannes Reichelt hat sich bei einem Sturz mit dem Rennrad den Oberschenkelhals gebrochen. Der Salzburger wurde in Schladming operiert.

Schlechte Nachrichten für Hannes Reichelt. Der Super-G-Weltmeister von 2015 kam im Heimaturlaub mit dem Rennrad zu Sturz und brach sich dabei den Oberschenkelhals. Das gab der 46-Jährige selbst auf Facebook bekannt. „Nicht ganz die Art von Heimaturlaub, die ich mir vorgestellt hab. Die OP ist gut verlaufen, mir geht’s den Umständen entsprechend gut“, schrieb er.

Reichelt wurde in Schladming operiert und versorgt, bedankte sich auch beim Krankenhaus: „Ein großes DANKESCHÖN: An das Team der Klinik Diakonissen Schladming und an die Rettungskette, die vom Unfall bis ins Krankenhaus in nur 20 Minuten perfekt funktioniert hat. Das ist nicht selbstverständlich, dafür verdienen alle Beteiligten unsere größte Wertschätzung.“ Jetzt steht ein harter Weg bevor: „Mit derartigen Verletzungen und all dem, was jetzt ansteht, kennt man sich ja als ehemaliger Profisportler (leider) bestens aus… Jetzt heißt es erstmal: Geduld, Ruhe, brav Reha-Übungen machen und Stück für Stück wieder mehr Kraft und Beweglichkeit ins Bein bekommen.“