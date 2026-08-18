Urlaubsfeeling am Teller – und das auf Sterneniveau zum kostengünstigen Preis: Das Grazer Lokal Artis startet Ende August ein neues Mittagskonzept.

Schon seit letztem Jahr prangt das begehrte, rote Michelin-Schild beim Eingang in der Grazer Schmiedgasse 18–20: Als erstes Restaurant der Stadt hat das „Artis“ einen Michelin-Stern erkocht. Für die nächsten Monate hat sich Philipp Dyczek nun etwas ganz Neues überlegt, um das Urlaubsfeeling noch ein bisschen zu verlängern – und auch seine Küche auf Sterneniveau etwas niederschwelliger zum „Super-Nice-Price“ anzubieten.

„Ab 28. August wird das Artis immer freitags und samstags von 12 bis 16 Uhr zu einer Tapas-Bar“, kündigt Dyczek an. Rund 15 verschiedene Tapas, von Shrimps Piri Piri mit Knoblauch und Chili über Lamm-Schaschlik bis hin zur Muschel-Buzara, stehen dann zum Teilen auf der Karte, preislich sollen sie zwischen 15,90 und 19,90 Euro liegen.

Als passende Getränke für den Sommeraus- und den Wochenendeinklang setzt man auf Sangria (weiß oder rot), Cucumber Gin Fizz und Antialkoholisches – oder, wenn es schon etwas Stärkeres sein darf, Porto Tonic, Negroni oder Negroni Sbagliato. Reservierungen werden telefonisch per Anruf oder SMS via +43 676 4010368 entgegengenommen.