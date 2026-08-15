Ich gebe nicht auf, nur weil ein paar Monate lang kein Geld überwiesen wird. Man vertraut auf die Chefs und die wirtschaftliche Abteilung und bis jetzt ging alles gut. Heute stehen wir wieder gut da und starten einen Neuanfang .

Ausbleibende Zahlungen, fragwürdige Vorgänge an der Vereinsspitze und der Weg in Liga 3. Wie oft dachten Sie ans Aufhören?

Sandro Zakany: Die Zeit war schwer. Mental war ich angeschlagen und niemand wusste, wie es weitergeht. Aber in so einer Situation hilft kein Jammern. Ich bin quasi mein ganzes Leben hier und mein Herz hängt am Verein. Man kann also nur die eigene Arbeit so gut wie möglich erledigen und hoffen, dass es wieder besser wird. Dafür muss aber sportlich, im Nachwuchs und vor allem wirtschaftlich alles passen.

Wie schwer fiel Ihnen in den vergangenen Monaten der Weg ins Wörthersee Stadion?

Nein. 2013 machte ich mit dem Wechsel vom WAC zur Austria zwei Schritte zurück. Nicht nur sportlich, auch finanziell. Ich war aber lieber 90 Minuten am Platz als auf der Bank und wie sich herausstellte, war das vielleicht die beste Entscheidung in meiner Karriere. Hätte ich die nächsten sieben Jahre voller Aufs und Abs nicht mitgemacht, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich sitze hier in Klagenfurt, habe Frau und Kind, und bin zufrieden. Ich habe alles richtig gemacht.

Sicher nicht. Noch heute muss ich mir anhören, warum ich nicht ins Ausland gegangen bin. Ich hatte zwar Angebote aus Unterhaching, aus Holland und der AC Milan kam einmal zuschauen, aber sogar als ich in Wien war, fuhr ich jedes Wochenende zu meinen Freunden und meiner Familie nach Hause. Bereuen tue ich aber nichts.

Das waren andere Zeiten. Damals war ich ein junger Spieler und konzentrierte mich nur auf den Fußball. Alles andere war mir komplett egal.

Fühlt sich die Zeit wie die 2010er-Jahre an, als die Politik die Austria zum Spielball machte?

Das Stadion ist kein Segen. Hätten wir eines mit 5000 Plätzen, würden sich die Menschen um die Sitze und die Stimmung reißen. Doch das Stadion steht, ist unser Zuhause, also werden wir es nutzen.

Mit Familie Karajica , die Millionen in den Verein gesteckt hat, waren wir schon ganz oben. Doch die Zuschauerzahlen gingen nicht rauf und wenn sich dadurch auch die Zusammenarbeit mit Sponsoren, Stadt und Land nicht wirklich weiterentwickelt, erreicht man einen Punkt, an dem nichts mehr geht. Irgendwann folgt die Insolvenz .

Dieser Neuanfang geschieht mit denselben Personen im Hintergrund, die für die vergangenen Monate verantwortlich waren. Glauben Sie, dass diese Personen die Austria nach oben führen können?

Wurmt Sie es, in einer Zeit Profi gewesen zu sein, in denen die Millionen nicht so wie heute geflossen sind? Geld war nie Thema, mein Vater hielt das von mir weg. Aber meine Zeit war eine gute. Ich hatte Dinge, die viele andere nicht hatten, und durfte mit 18 Jahren in der Bundesliga spielen. Das gab es nicht so oft.

War das Niveau damals höher? Heute ist der Sport auf Geschwindigkeit und Kraft ausgerichtet, früher gab es dafür andere Charaktere. Die Alten legten mir in der Kabine eine auf, nachdem ich einen Blödsinn gemacht habe. Heute laufen viele Junge zu ihren Eltern, wenn sie einmal kritisiert werden. Selbstkritik ist kein Thema mehr.

Sie galten als großes Talent, dem der letzte Funken Ehrgeiz fehlte. Sehen Sie das auch so? Ich würde sagen, dass ich zu ehrgeizig war. Am Feld war mir nie etwas egal. Ich spielte aggressiv und konnte einfach nicht verlieren, das war mit vier Jahren bei „Mensch ärgere Dich nicht“ nicht anders. Es kann schon sein, dass diese Emotionen mich in weiterer Folge bremsten.

2008 verschlafen Sie den Flug ins Trainingslager nach Spanien, 2012 wirft Sie Trainer Nenad Bjelica wegen privaten Eishockey-Partien aus dem WAC-Kader. Der Arbeitseifer passte? Dazu muss man die ganze Geschichte kennen. 2008 schlief ich im Krankenhaus bei meiner damaligen Partnerin ein. Leider war mein Handy in der Jacke und als ich in der Früh aufgewacht bin, waren die anderen schon in Spanien. Und unter Bjelica spielte ich ab und zu Eishockey, was man als Profi nicht machen sollte, mir damals aber nicht bewusst war. Leider landete das in der Zeitung. Ich entschuldigte mich und damit war die Sache erledigt. Aber das hat nichts mit fehlendem Arbeitseifer zu tun. Jeder Trainer lobte mich für meine Einstellung.

Welche Episoden prägten Sie noch? Die Relegation 2015 gegen Parndorf. Zuerst verloren wir auswärts 2:1. Hier im Stadion waren wir bis zur 83. Minute in Führung, bis Parndorf mit einem Elfmeter ausglich. Dann gingen die Gedanken im Kopf wieder los. „Das war es wieder“, dachte ich mir. Doch Christian Prawda köpfte uns zum 2:1 und wir gewinnen die Partie in der Verlängerung. 5000 Zuschauer stürmten aufs Feld. Das war unglaublich, einfach ein Wahnsinn.