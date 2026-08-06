Daniel Kalajdzic: „Ich habe mir meine Karriere anders vorgestellt“

Austria Klagenfurts Neuzugang Daniel Kalajdzic (25) gewährt Einblicke in seine bisherige Fußballkarriere. Ist der Nachname Fluch und Segen zugleich?

Ein berühmter Nachname kann Türen öffnen – und gleichzeitig zum ständigen Begleiter werden. Daniel Kalajdzic kennt das. Als jüngerer Bruder von ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic werden Vergleiche fast automatisch gezogen. Doch der 25-Jährige will nicht im Schatten eines anderen stehen, sondern seinen eigenen Weg gehen – auch wenn dieser bislang anders verlaufen ist als erhofft. Mit dem Wechsel nach Klagenfurt soll nun ein neues Kapitel beginnen: ohne große Versprechen, aber mit viel Zuversicht, Geduld und der Überzeugung, dass sich harte Arbeit auszahlt.

Seine ersten Fußballschritte machte Kalajdzic in Wien bei Donaufeld, ehe es ihn zur Vienna zog. „Hier habe ich den Großteil meiner Jugend verbracht.“ Danach folgte der SV Donau, wo er seine ersten Herrenjahre verbracht hat. „Obmann Nermin Jusic war mitunter einer, der mich entdeckt und gefördert hat. Dazwischen hatte ich eine kurze Zwischenstation bei Stripfing, bis es dann zur Admira ging. In dieser Zeit habe ich maturiert und mein Profidebüt gefeiert.“ Anschließend lief der Angreifer zwei Jahre für den GAK auf – unter anderem unter dem Kärntner Gernot Messner –, bevor er mit 22 Jahren den Schritt nach Deutschland zu den Stuttgarter Kickers wagte. Da dürfte es bei dem einen oder anderen Fan klingeln, schließlich spielte sein Bruder Sasa einst beim Stadtrivalen VfB Stuttgart.

„Ich will nicht mehr zurückblicken“

„Ich war extrem erstaunt vom Niveau, der Qualität, aber auch von der Nachfrage. Wir hatten im Schnitt in der Regionalliga um die 5000 Zuseher.“ Doch wie schon zuvor in Graz verpasste auch Stuttgart den Aufstieg im letzten Spiel. „Das waren sehr bittere und ungünstige Momente, aber generell hat mir die Zeit in Stuttgart enorm gutgetan. Da bin ich definitiv als Mensch gewachsen. Einige, die Sasa aus seiner Zeit kannten, haben mir viel geholfen.“ Danach gewann der Mittelstürmer mit Homburg zwar den Landespokal, „aber trotzdem war es für mich nicht wirklich zufriedenstellend“. Seine bisherige Laufbahn gleicht einer Achterbahnfahrt. Dementsprechend macht er kein Geheimnis daraus, „dass ich mir meine Karriere anders vorgestellt habe. Rückschläge haben Fragen aufgeworfen, aber ich will nicht mehr zurückblicken, sondern nach vorne schauen.“

© Kristan Daniel Kalajdzic im neuen Dress der Violetten

Im Sommer konnte Kalajdzic, der mit seiner Freundin in Graz lebt, dem Lockruf vom Wörthersee nicht widerstehen. Er wechselte vom SC Retz nach Waidmannsdorf – und das ohne jegliche Bedenken oder Vorurteile. „Es ist ein kleiner Neustart für mich. Ich habe Ansprüche und Ambitionen und bin auf dem besten Weg, mich einzuleben.“

Die Eigenschaften des 1,90 Meter großen Offensivakteurs lesen sich vielversprechend: robust im Zweikampf, kopfballstark, mit einem guten Torabschluss und großem Einsatz – sowohl mit als auch gegen den Ball. Auch seine Werte unterstreichen seine Positivität. „Man darf nie zu verkopft sein oder eine Sache zu sehr wollen und sich versteifen. Das eine wird irgendwann ins andere greifen, wenn man daran glaubt. Spaß und Glaube sind für mich wichtige Faktoren“, verdeutlicht der österreichische Staatsbürger mit bosnischer Herkunft. „Wir feiern unser orthodoxes Weihnachten und Ostern.“

© Kuess Daniel Kalajdzic in Aktion

Spricht Daniel über seinen Bruder Sasa, findet er ausschließlich anerkennende Worte. Doch ist der bekannte Nachname Fluch und Segen zugleich? „Früher hat es mich beschäftigt, das habe ich abgelegt. Ich bin stolz auf ihn. Er hat es trotz vieler Rückschläge ganz nach oben geschafft. Das ist außerordentlich und bemerkenswert. Dennoch geht jeder seinen Weg und wer weiß, was bei mir noch passiert“, meint Kalajdzic und ergänzt: „Irgendwo gibt es auch wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Für mich ist es ein Privileg, diesen Sport ausüben zu dürfen.“

„Das ist vielleicht diese Balkanmentalität“

Abseits des Rasens ist er ein leidenschaftlicher Basketball- und Tennisspieler. Außerdem verbringt er gerne Zeit an der Playstation oder trifft sich mit Freunden. Weniger Begeisterung löst hingegen der Haushalt aus. Auf die Frage nach seinen Charaktereigenschaften antwortet er ohne zu zögern: „Ich ticke am Platz, wie auch privat ziemlich ähnlich. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, der am Feld auch mal lauter werden kann, sprich es wird hitzig, aber ich bin nie zu jemandem ungut. Das ist vielleicht diese Balkanmentalität. Das kann viele gute Seiten mit sich bringen, wie zum Beispiel unser extremer Ehrgeiz. Am Ende machen mich all die Erfahrungen der letzten Jahre zu der Person, die ich jetzt bin.“

Und sportlich? Da wollen die Violetten am Freitag in der Regionalliga Süd Saisonsieg Nummer drei feiern. Nach dem Cup-Aufstieg sowie dem 1:0 gegen Donau empfangen die Kärntner Treibach (19.20 Uhr).