Dass sich der Wiener Wirtschaftsbundpräsident nicht im Amt halten könnte, war vielen klar – nur ihm selbst offenbar nicht.

Es kam, wie es kommen musste. Walter Ruck, Präsident des Wiener Wirtschaftsbundes, ist zurückgetreten. Allerdings erst zwei Wochen nach Bekanntwerden einer Tonbandaufnahme, in der Ruck sich in seinem Weinkeller nicht nur frauenfeindlich äußerte, sondern offenbar auch freimütig über politische Interventionen plaudert.

Gefallen hat er seiner ehemaligen Partei mit dem verzögerten Rücktritt keinen getan. Immerhin ließ er die schwarzen Granden vom Bundeskanzler abwärts machtlos aussehen und hielt die Causa über viele Tage in den Schlagzeilen.

Einblick in Rucks Gedankenwelt

Dass sich Ruck ungerecht behandelt fühlt, ist ein Stück weit nachvollziehbar – bei der Vorstellung, heimlich im vertrauten Rahmen aufgenommen zu werden, würde wohl den meisten unwohl werden. Doch Intrige hin oder her – das Tonband gibt einen wenig vorteilhaften Einblick in Rucks Gedankenwelt. Dass sein Rücktritt nur eine Frage der Zeit sein konnte, war vielen in Partei und Medien klar – nur Ruck selbst offenbar nicht.