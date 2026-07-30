Walter Ruck, Präsident der WK Wien und Obmann des WB Wien, teilte am Donnerstag mit, dass er sich ins Privatleben zurückzieht.

Der zuletzt wegen publik gewordenen Aussagen unter Druck geratene Chef der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, ist zurückgetreten. Seine bisherige Stellvertreterin Margarete Kriz-Zwittkovits wird an seine Stelle an der Spitze von WKW und Wirtschaftsbund Wien treten, teilte der Wirtschaftsbund in einer Aussendung mit.

„Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben. Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst rasch einen Neubeginn zu organisieren und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen, sowie den laufenden Reformprozess zügig und umsichtig umzusetzen“, so Wirtschaftsbund-Wien-Obfrau Kriz-Zwittkovits in einer ersten Reaktion. „Auch wenn mich diese großen Aufgaben überraschend ereilen, freue ich mich auf die Herausforderung, meinen Beitrag zu leisten, damit die Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftsbund Wien in eine erfolgreiche Zukunft gehen können.“

Die Gründe

Auslöser waren veröffentlichte Gesprächsprotokolle, in denen ihm unter anderem sexistische und herabwürdigende Äußerungen sowie ein fragwürdiger Umgang mit politischen und wirtschaftlichen Netzwerken vorgeworfen werden. Die Enthüllungen führten zu einem erheblichen Vertrauensverlust und lösten Vorwürfe von Postenschacher und Machtmissbrauch aus. In der Folge wuchs der Druck aus der Politik, der Wirtschaft und den eigenen Reihen stetig. Nachdem sich führende Vertreter der ÖVP von ihm distanziert und der parteiinterne Ethikrat Konsequenzen empfohlen hatte, erklärte Ruck schließlich seinen Rücktritt.