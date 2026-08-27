Frau Preiß, zu Beginn des Sommers haben Sie die Ordination von Kinderarzt Ernst Paar in Hartberg übernommen. Wie beurteilen Sie die derzeitige kinderärztliche Versorgung im Bezirk? Wir sind mit drei Kinderärzten – mit Dr. Rodler und mir in Hartberg sowie Dr. Tappauf in Fürstenfeld – gut aufgestellt. In anderen Regionen wie der Obersteiermark ist es zum Vergleich wirklich schwierig.

Warum haben Sie sich für die Pädiatrie entschieden? Der Alltag mit Kindern ist so schön, spannend und lustig, weil man nie weiß, was kommt. Jedes Kind ist anders. Es gibt natürlich schlimme Fälle und wenn ein Kind schwer krank ist oder stirbt, trifft einen das sehr. Trotzdem muss man sagen, dass man sehr viele gesund macht. Das ist das Schöne. 90 Prozent unserer Patienten, die in die Ordination kommen, sind krank. Sobald sie aber behandelt werden, sind sie eine Woche später bei der Kontrolle wieder quietschvergnügt.

Wie schaffen Sie es, sich von schlimmen Schicksalen abzugrenzen? Ich merke schon, dass es schwieriger ist, seit ich Mama bin, gerade, wenn die Kinder gleich alt sind. Aber im Prinzip ist es so, dass man letztendlich immer nur sein Bestes geben kann. Mir hilft es auch sehr, mit Kollegen darüber zu reden.