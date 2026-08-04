Der Buschenschank Eberhart in Pichla bei Tieschen feiert sein 50-jähriges Bestehen. Das „Klapotetz-Aufstellen“ ist Fixpunkt im südoststeirischen Veranstaltungskalender.

Grund zum Feiern gibt es im Buschenschank Eberhart in Pichla bei Radkersburg (Gemeinde Tieschen). Denn er besteht seit 50 Jahren. Johanna und Thomas Eberhart führen den ganzjährig geöffneten Dauerbuschenschank seit 15 Jahren in zweiter Generation. Gegründet haben ihn einst Elisabeth und Josef Eberhart. Der Familienbetrieb besteht insgesamt seit vier Generationen, seit 1970 ist Weinbau der Hauptbetriebszweig.

Spezialitäten mit Aronia, Bärlauch oder Holunderblüten

Die Eberharts setzen auf regionale Qualität, Tradition, familiäre Gastfreundschaft und 100 Prozent Eigenbau als Erfolgsrezept. Das reicht von den Qualitätsweinen bis zu den Jausenspezialitäten unter anderem mit Aronia, Bärlauch oder Holunderblüten. „Wir produzieren alles selber, braten und selchen selber und kaufen nichts fertig zu“, unterstreicht Johanna Eberhart. Die gebürtige Zillertalerin, die seit 16 Jahren in der Südoststeiermark lebt, setzt auch bei den Mehlspeisen darauf, dass es traditionell bleibt: von Wein- und Germstrauben bis Biskuitrouladen.

1 / 2 Groß feierte man das 50-jährige Bestehen beim Buschenschank Eberhart © Walter Spätauf

Untrennbar mit dem Buschenschank verbunden

Ganz besondere Mehlspeisen – nämlich Topfen- und Nussflecken – gibt es beim traditionellen „Klapotetz-Aufstellen“, bei dem Kulinarik, Musik und Gastlichkeit geboten werden. Das Event ist längst zu einem Fixpunkt im regionalen Veranstaltungskalender geworden und untrennbar mit dem Buschenschank Eberhart verbunden. Es war kürzlich auch wieder Anlass für das bereits 35. Weisenbläsertreffen mit Musikern und Gästen aus der Region und darüber hinaus.

© Walter Spätauf Rund um das Klapotetz-Aufstellen gibt es im Buschenschank Eberhart ein Fest bei dem auch viele Weisenbläser zusammentreffen

Die Eberharts haben viele Stammgäste aus der näheren Umgebung, aber auch Gäste, die in der Region ihren Urlaub verbringen. Was auch zur Verfügung steht ist ein Wohnmobilabstellplatz für eine Nacht. Von 1. Mai bis 1. November ist der Buschenschank Eberhart täglich außer Donnerstag ab 16 Uhr geöffnet. In der restlichen Zeit des Jahres ist Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet.