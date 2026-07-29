Südweststeirerin sticht nach Operationen Selbstvertrauen auf die Haut

Mit 14 das erste Tattoo, mit 18 selbstständig gemacht: In Preding führt Jennifer Kriebernegg ihr Tattoo-Studio „Tattoo Arts by JK“ und hat sich auf Brustwarzenrekonstruktion spezialisiert.

Die Faszination für Tattoos ging ihr bereits mit 13 Jahren unter die Haut: Jennifer Kriebernegg aus Deutschlandsberg war schon als Jugendliche von der Körperkunst begeistert. Passenderweise war gleich in der Nähe ihres Zuhauses ein Tattoostudio, in dem sie zuerst nur zusah und dann mit 14 das erste Tattoo stechen ließ und auch selbst Hand anlegte.

Nachdem die Weststeirerin das neunte Schuljahr an der HAK Deutschlandsberg abgeschlossen hatte, begann sie in dem Studio zu lernen. Für ihre Eltern war ihr Berufswunsch zuerst schwer nachzuvollziehen – Kriebernegg aber nicht zu bremsen.

Bis kurz vor der Geburt tätowiert

Einem Zwischenstopp beim Arbeitsmarktservice und einem Unternehmerkurs später machte sie sich im Alter von 18 Jahren selbstständig. Das Tattoostudio „Tattoo Arts by JK“ in Preding wurde geboren. Kriebernegg erfüllte sich damit selbst einen Traum, auch wenn der Weg dorthin nicht einfach war. „Ich war schon immer die, die mit dem Schädl durch die Wand geht und noch weiter“, witzelt Kriebernegg. Unterstützt wurde sie damals bereits von ihrem Freund, der inzwischen ihr Ehemann ist. Als ihre Tochter auf die Welt kam, tätowierte sie noch einen Tag zuvor. Bei ihrem Sohn arbeitete die Unternehmerin sogar noch Stunden vorher und hatte zehn Tage später wieder Nadel und Farbe in der Hand.

Ich war schon immer die, die mit dem Schädl durch die Wand geht – und noch weiter. — Jennifer Kriebernegg

Mittlerweile hat Kriebernegg vier Angestellte und sich einen Namen in der Szene gemacht. Die Kunden kommen für Krieberneggs Körperkunst neben der Region aus Wien, der Schweiz oder sogar Auswanderer auf Heimatbesuch aus Dubai und Amerika. Unter die Haut gehen der Tattoo-Künstlerin aber besonders jene Kunden, die nach Brustoperationen wieder Brustwarzen haben möchten.

Platz für Geschichten und Tränen

Auf Brustwarzenrekonstruktion hat sich die Weststeirerin bereits vor einigen Jahren spezialisiert. Dafür wird sonntags das Studio für maximal zwei Personen aufgesperrt. Da sei Platz für die Geschichten, die Tränen und die Rekonstruktionsarbeit. „Der Blick in den Spiegel vorher und nachher ist ein Wahnsinn. Es freut mich so, wenn ich durch meine Arbeit den Menschen helfen kann“, sagt sie. Auch Kunden mit einer Geschlechtsumwandlung kommen zu ihr.

Schloss Arnfels bis Grazer Uhrturm

Natürlich kann Kriebernegg auch von zahlreichen lustigen Tattoos, die sie gestochen hat, erzählen. „Ich habe einem Mann einmal ‚frisch, saftig, steirisch‘ auf den Po tätowiert“, verrät sie. Ihr Ehemann trägt übrigens das Schloss Arnfels am Körper. Am Rücken der Obfrau von Frau in der Wirtschaft sind der Grazer Uhrturm sowie Weinfässer samt Weinreben verewigt.