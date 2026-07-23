Klassisch geschichtete Salattorte mit Ananas und Mais

Tipp

Vor dem Dekorieren den Tortenring vorsichtig entfernen und erst anschließend zu dekorieren beginnen. Dazu die Salattorte mit dem geschnittenen Stangensellerie, Lauch und einigen Salatblättern toppen. Die in Scheiben geschnittenen Radieschen und essbaren Blüten ebenso aufsetzen und das Nest abschließend mit kleinen Apfelwürfeln verfeinern.Um in eine andere Geschmackswelt einzutauchen, macht sich auch ein Dressing aus Olivenöl, Weißweinessig, Senf, Honig, Salz, Pfeffer und frischen Kräutern hervorragend.