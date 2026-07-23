Klassisch geschichtete Salattorte mit Ananas und Mais
Diese Salattorte verzaubert nicht nur beim Grillen mit Sicherheit die ganze Familie. Die klassische Variante besteht aus Zutaten, die man vom Schichtsalat kennt und ist sogar "low carb".
Zutaten
Zutaten für den Salat
- 6 Blatt Eisbergsalat (oder Kopfsalat)
- 150 g Mais
- 0,3 Ananas
- 0,5 Stange(n) Lauch
- 0,3 Stange(n) Sellerie
- 1 Apfel
- 2 Eier
- 4 Scheibe/n Schinken
- 5 Scheibe/n Käse (geraspelt)
- 1 Bund Bärlauch (oder andere Kräuter)
Zutaten für das Dressing
- 75 g Mayonnaise
- 50 g Sauerrahm
- 50 g Joghurt
- 0,5 Zitrone (Saft)
- 0,5 Orange (Saft)
- Salz
- Pfeffer
Zutaten zum Dekorieren
- 1 Handvoll Salat (gemischt)
- 2 Stk. Radieschen
- 1 Handvoll Lauch
- 6 Blüten (essbar)
- Apfelwürfel (je nach Belieben)
Zubereitung
- 1
Den Eisbergsalat waschen, ca. 6 Blätter abtrennen, rund zurechtzupfen und gründlich abtropfen lassen.
- 2
Die Ananas schälen und würfelig klein schneiden. Apfel, Stangensellerie und Lauch waschen und ebenso klein schneiden. Nun die Radieschen waschen und in dünne Scheiben schneiden.
- 3
Den Mais aus der Dose stürzen und gut abtrocknen lassen. Die Eier hart kochen, schälen und in Scheiben schneiden.
- 4
Nun einen Tortenring auf einen Teller setzen und beginnend mit dem Salat die Torte wie folgt schichten: Schinken, Lauch, Mais, Sauce, Bärlauch, Eier, Ananas, Äpfel, Dressing und Käse.
- 5
Zwischen den Schichten die Torte immer wieder für ein paar Minuten im Kühlschrank überkühlen lassen.
Tipp
Vor dem Dekorieren den Tortenring vorsichtig entfernen und erst anschließend zu dekorieren beginnen. Dazu die Salattorte mit dem geschnittenen Stangensellerie, Lauch und einigen Salatblättern toppen. Die in Scheiben geschnittenen Radieschen und essbaren Blüten ebenso aufsetzen und das Nest abschließend mit kleinen Apfelwürfeln verfeinern.Um in eine andere Geschmackswelt einzutauchen, macht sich auch ein Dressing aus Olivenöl, Weißweinessig, Senf, Honig, Salz, Pfeffer und frischen Kräutern hervorragend.
Ob als Beilage, Zwischenmahlzeit oder Hauptgericht: Ein Salat kann viele Gesichter haben. Hier finden Sie viele weitere Salatrezepte für Fleischtiger, Vegetarier oder Traditionsbewusste.