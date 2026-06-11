Man kann ein Restaurant schließen. Man kann es neu eröffnen. Man kann es Labor nennen oder „Noma 3.0“. Was man nicht so einfach kann: den Geist aus der Küche vertreiben, wenn er dort zwei Jahrzehnte lang als Genie verehrt wurde. Das Noma sperrt am 5. August wieder in Kopenhagen auf. Nicht als Rückkehr, sondern als neues Kapitel. Pablo Soto wird Executive Head Chef. René Redzepi bleibt weiter als „Kreativdirektor“ beteiligt – aber nicht mehr im Tagesgeschäft.

Elegant und heikel zugleich

Das ist vermutlich die eleganteste und zugleich heikelste Lösung: Redzepi soll nah genug bleiben, damit das Noma noch nach Noma schmeckt. Und fern genug, damit man glauben kann, es beginne wirklich etwas Neues. Denn das Noma hat eine moralische Zäsur erlebt. Ehemalige Mitarbeiter warfen Redzepi physische und psychische Gewalt vor. Er räumte ein, dass sein Verhalten Menschen geschadet habe, und trat aus dem operativen Betrieb zurück.

Die Gastronomie hat seit jeher eine Begabung, Gewalt in Vokabeln wie Druck, Exzellenz oder Vision zu marinieren. Jahrzehntelang galt die große Küche als Ort, an dem man leiden durfte, solange am Ende etwas Geniales auf dem Teller lag. Nun stellt sich die Frage: Kann ein Haus seine Reputation erneuern, wenn der Mann, dessen Führungsstil Teil der Beschädigung ist, weiter die kreative Richtung vorgibt? Pablo Soto ist der Testfall. Seit 2017 im Haus, nun operativ an der Spitze, muss er beweisen, dass Noma nicht bloß Redzepi mit anderem Organigramm ist. Soto kann nur dann mehr sein als ein Nachfolger, wenn er nicht zum Vollstrecker einer redzepischen Handschrift wird. Er muss demnach Autor werden, nicht Interpret.

Früher fragte man beim Thema Noma: Was ist das nächste Gericht? Heute muss man fragen: Wer zahlt den Preis dafür? Redzepis Rückkehr als Kreativdirektor ist weder Skandal noch Erlösung. Sie ist vielmehr ein Risiko in Designer-Verpackung. Sie kann funktionieren, wenn seine Rolle begrenzt bleibt. Sie scheitert, wenn aus dem Rückzug nur eine neue Form der Anwesenheit wird. Die bittere Wahrheit: Das Noma braucht René Redzepi vielleicht noch für seinen Mythos. Für seine Zukunft aber braucht es den dringenden Beweis, dass es ohne seine Dominanz besser wird.