In fett gedruckten Buchstaben leuchtet die Aufschrift „High-Protein“ auf Produkten in den Supermarktregalen. Der Trend zur proteinreichen Ernährung ist nicht zu übersehen, in jeder Lebensmittelkategorie werden Produkte mit hohem Proteingehalt im Moment intensiv beworben. Auch die steirische Landwirtschaft spürt die veränderte Ernährungsweise, natürliche Proteinquellen wie Käferbohnen und Edamame erfreuen sich großer Beliebtheit, wie Hemma Loibnegger, Leiterin des Referats Gartenbau in der Landwirtschaftskammer, beobachtet.

„Am Markt werden diese Produkte im Moment stark nachgefragt, unsere Partner sehen vor allem in der Käferbohne großes Potenzial“, sagt sie. Immer mehr bäuerliche Betriebe würden aus diesem Grund in die Produktion einsteigen. War bis vor einigen Jahren die Südsteiermark das primäre Anbaugebiet der Bohne, haben sich inzwischen auch in der Obersteiermark vermehrt Betriebe etabliert, die sich auf die Käferbohnen-Produktion fokussieren.

Steirische statt chinesische Käferbohnen

Einer von ihnen ist Michael Magnes. Der Bauer aus Weißkirchen zählt in der Obersteiermark zu den „Käferbohnen-Pionieren“. Sein Absatz ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. „Die trockenen Bohnen waren früher fast nicht verkäuflich, weil der Prozess den Leuten zu umständlich war, das ist jetzt nicht mehr so. Auch die gekochten Bohnen gehen sehr gut.“ Getreide sei inzwischen kaum mehr lukrativ, viele Bauern würden sich deshalb nach Alternativen umsehen.

Mit dem Anbau von Käferbohnen könne man doppelten Nutzen generieren, denn für den Bohnenanbau wird Mais als Stützpflanze verwendet. Seit außerdem bekannt wurde, dass 90 Prozent der Käferbohnen im österreichischen Handel aus China kommen, habe sich die Nachfrage nach steirischen Bohnen verstärkt, so Magnes. „Die Leute schauen inzwischen schon sehr darauf, woher ihre Lebensmittel kommen, das kommt uns zugute.“

In der Oststeiermark baut Familie Janisch die proteinreiche Edamame an © Daniela Buchegger

Edamame: Österreichweit erstmals mehr als 1000 Hektar

Der Fokus auf proteinreiche Ernährung lässt österreichweit auch immer mehr Edamame-Pflanzen aus dem Boden schießen. Seit 2025 wird die grüne Gemüsesojabohne laut Statistik Austria erstmals auf mehr als 1000 Hektar angebaut. Das führte zu einem Anstieg im Produktionsvolumen von 3900 Tonnen und 39 Prozent. „Diese Produkte eignen sich perfekt auch für die schnelle Küche, was natürlich in die Lebensumstände der heutigen Gesellschaft passt. Man darf die Relevanz von Convenience-Produkten nicht unterschätzen. Viele Betriebe probieren deshalb Neues aus.“ Gesund soll es sein, proteinreich, aber auch der Geschmack muss stimmen, so Loibnegger.

Seit zwei Jahren gibt es die Produkte von Denise Janisch auch im Handel © Daniela Buchegger

Zu den österreichischen Edamame-Lieferanten gehören auch Denise und Matthias Janisch in der Oststeiermark. Das Paar baut auf einem Hektar das Gemüsesoja an, verkauft die Bohnen unter anderem frisch in der Hülse, tiefgekühlt und als Snack. „Der Anbau ist gar nicht so einfach, weil das Erntefenster im August und September so kurz ist“, so Janisch. Lohnen tut es sich dennoch, sagt sie, „wir merken, wie beliebt die Bohnen inzwischen sind – und das nicht mehr nur in der Stadt.“ Seit zwei Jahren sind ihre Produkte nun auch im regulären Handel erhältlich. Loibnegger sagt unterdessen: „Für Bauern ist es immer eine Gratwanderung, ob sich Experimentierfreude lohnt. Aber wenn es schmeckt, zahlt es sich meist auch aus, darauf zu setzen.“