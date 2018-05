David Goodall will in der Schweiz assistierten Suizid begehen. Doch nun wollen Ärzte seine Reise verhindern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Goodall © APA/AFP/Exit International/HANDO

David Goodall will sterben. Der 104-jährige Australier hat angekündigt, Anfang des Monats in die Schweiz zu reisen. Dort will er Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Goodall erlangte als ältester Wissenschafter Australiens Bekanntheit. In seiner Heimat wird sein Todeswunsch kontrovers diskutiert.

Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, wollen australische Ärzte, die Goodall behandelt haben, ihn nun daran hindern, in die Schweiz zu reisen. Er sei eine "Gefahr für sich selbst" und nicht in der Verfassung, um fliegen zu können.

Goodall habe vor zwei Monaten versucht Suizid zu begehen, zitiert der Guardian den Euthanasie-Aktivisten Philip Nitschke. Nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hätten ihn die Ärzte zunächst nicht entlassen wollen. Nun würden sie seine Reise in die Schweiz zu verhindern versuchen, sagte Nitschke dem Guardian. Ob sie damit Erfolg haben könnten, wisse er nicht.

"Ich bereue, dieses Alter erreicht zu haben"

Goodall selbst sagte dem Sender ABC: "Ich bereue sehr, dieses Alter erreicht zu haben. Ich bin nicht glücklich und will sterben. Das ist nicht allzu traurig. Traurig ist, dass man davon abgehalten wird."