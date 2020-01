Im vergangenen Jahr wurden in der Steiermark 4405 Neugründungen verzeichnet, es ist der dritte Gründerrekord in Folge.

© (c) stokkete - stock.adobe.com

Es ist der bereits dritte Rekord in Serie: Im Jahr 2019 sind in der Steiermark 4405 Neugründungen verzeichnet worden, ein Zuwachs von 164 Betrieben oder 3,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018, wie die steirische Wirtschaftskammer mitteilt. Inklusive der selbständigen Personenbetreuer waren es in der Steiermark sogar 5996 neu gemeldete Firmen.