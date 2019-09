Eröffnung der IAA Wandel, Flaute und Proteste: Autobranche auf dem Scheideweg

Facebook

2030 – das Jahr, in dem der persönliche Autobesitz endgültig gestorben ist“. Oder: „CO2-Kosten: Wer soll das bezahlen?“ Oder: „Brauchen wir noch ein eigenes Auto? Wem gehört die Stadt? Wie grün ist das E-Auto wirklich?“ Klingt nach einem Selbsterfahrungsseminar für Autoskeptiker, ist es aber nicht. Es ist die Autobranche, die sich mit diesen Fragen irgendwie selbst seziert und dabei mit ihren Gegnern ins Gespräch kommen will. Bis Sonntag werden genau diese Themenstellungen an einem Ort diskutiert, wo jahrzehntelang hauptsächlich PS zählten, Besucher vorwiegend Benzin im Blut hatten und kein Auto groß und glänzend genug sein konnte: auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt (IAA). Und diese Messe, deren Existenz von Autoherstellern infrage gestellt wird, definiert sich vorsichtshalber auch schon einmal neu: Man sei kein glitzerndes Autohaus mehr, sondern ein Ökosystem der Mobilität. Man könnte auch sagen: Der Lack ist ab.