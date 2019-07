BMW hat mit Oliver Zipse einen neuen Chef gekürt. Der Autokonzern spielt auch in Österreichs Wirtschaft eine zentrale Rolle.

5er BMW - Fertigung in Graz © BMW Group

Die Weichen sind gestellt, der BMW-Konzern hat einen neuen Chefpiloten. Oliver Zipse, derzeit Produktionsvorstand, übernimmt mit 16. August den Vorstandsvorsitz. Die Personalentscheidung kam letztlich nicht mehr überraschend, wurde in der Autowelt aber dennoch mit hohem Interesse verfolgt. Auch in Österreich. Denn BMW spielt nicht nur als Auftraggeber für die heimische Zulieferindustrie eine wesentliche Rolle, der Konzern ist auch ein wichtiger Investor und Arbeitgeber am Standort.