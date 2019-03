In Genf im Rampenlicht: Auch Newcomer der Autobranche setzen auf das Know-how von Magna Steyr. Das Unternehmen wird in einem Joint-Venture E-Autos in China fertigen.

Magna-Stand in Genf - mit der Marke VinFast © Magna Steyr (c) Photoproevent.com

Auch der traditionsreiche Genfer Automobilsalon musste im Vorfeld seiner 89. Auflage einige namhafte Absagen – u. a. Ford, Opel, Volvo und Jaguar-Land-Rover (JLR) – verdauen. Dass Jaguar dennoch in aller Munde war, lag, wie berichtet, daran, dass das Elektroauto I-Pace zum Auto des Jahres gekürt wurde. Eine Auszeichnung, die auch am Messestand von Magna für Freude sorgte, denn der erste Stromer des zuletzt – auch Brexit-bedingt – nicht eben erfolgsverwöhnten JLR-Konzerns wird seit Frühjahr 2018 in Graz gefertigt. Von einem „schönen Erfolg für unseren Kunden Jaguar“ spricht Magna-Europa-Präsident Günther Apfalter im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Freilich, dass man auch am Fertigungsstandort Graz stolz auf diese Auszeichnung ist, verhehlt Apfalter nicht. Kurt Bachmaier, Vorstand für Sales und Marketing bei Magna Steyr, betont: „Das motiviert die ganze Truppe.“