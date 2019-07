Facebook

Die Produktion des Nachfolgers des legendären Käfers wurde nun - wie angekündigt - endgültig eingestellt: Am Mittwoch ist im mexikanischen Puebla der letzte Beetle von Volkswagen vom Band gelaufen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Begleitet von traditionellen mexikanischen Mariachi-Klängen und stürmischem Beifall der Angestellten legte der metallisch-blaue Wagen einige Meter zurück.

Seit 1997 waren in dem Werk in Puebla mehr als 1,7 Millionen "New Beetle" hergestellt worden.

Produktion des Original-Käfers seit langem beendet

Der deutsche Autobauer hat damit die Produktion des Beetle nach mehr als sieben Jahrzehnten endgültig eingestellt. Volkswagen will sich in den USA auf größere Familienautos und Elektrofahrzeuge konzentrieren. Die Produktion des Original-Käfers ist bereits seit langem beendet - 2003 lief in Puebla der letzte vom Band. Schon damals gab es aber den "New Beetle", der in seiner runden Form an das legendäre Volksfahrzeug der westdeutschen Nachkriegsjahrzehnte erinnerte. 2011 folgte dann eine zweite "Beetle"-Generation.